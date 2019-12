Fit For Free moet gedupeerde klanten terugbetalen

Nieuws|Consumenten die na het beëindigen van hun lidmaatschap bij sportschool Fit For Free nog hebben betaald voor een kortingsprogramma, moeten dat geld terugkrijgen. Dat concludeert de Consumentenbond na een uitspraak in mei 2015 van de kantonrechter in Den Haag.

De kantonrechter stelde een ex-abonnee in het gelijk die een zaak had aangespannen tegen de sportschool nadat deze, na het beëindigen van het lidmaatschap, geld bleef incasseren. Hij oordeelde dat Fit For Free na opzegging ten onrechte maandelijks €2,95 rekende voor een kortingsprogramma.

Tot januari 2015 werden sporters bij het afsluiten van een abonnement bij Fit For Free automatisch lid van een gratis kortingsprogramma, dat gekoppeld was aan de ledenpas. Wie zijn sportabonnement vervolgens opzegde, moest volgens Fit For Free ook het kortingsprogramma opzeggen, anders werd daar vanaf dan €2,95 voor gerekend. Volgens de rechter zijn die kosten ten onrechte in rekening gebracht en moet Fit For Free de voor het programma afgeschreven bedragen én de geïncasseerde incassokosten terugbetalen aan de eiser.

Juridische stappen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Deze zaak staat niet op zichzelf: honderden ex-klanten van Fit For Free meldden zich bij ons met klachten over het betalen voor een kortingsprogramma nadat ze allang hun abonnement hadden opgezegd. Wij eisen van Fit For Free dat ook deze mensen hun geld, inclusief eventueel betaalde incassokosten en wettelijke rente terugkrijgen.' Indien Fit For Free de gedupeerden niet tegemoetkomt, zal de Consumentenbond nadere juridische stappen ondernemen.

Eind 2014 vroeg de Consumentenbond de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) om in te grijpen bij Fit For Free vanwege het omstreden pasjessysteem. Daarop stopte de sportschoolketen met het kortingsprogramma en werden ook andere klantonvriendelijke voorwaarden aangepast.



Lees meer over: