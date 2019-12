Handhaven roamingkosten tegenvaller voor consumenten

Nieuws|Het compromis van de Europese Raad en het Europese Parlement (EP) over roamingkosten binnen de Europese Unie is een teleurstelling. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het in stand houden van de roamingkosten tot juni 2017 houdt het gebruik van een mobiele telefoon binnen de Europese Unie voorlopig nodeloos ingewikkeld.'

Het EP en de Europese Commissie stelden in 2014 voor om roamingkosten voor mobiel bellen, sms'en en internetten eind 2015 geheel af te schaffen. Dit plan loopt nu anderhalf jaar vertraging op. Per 30 april 2016 worden de roamingtarieven wel fors verlaagd.

Tot die tijd blijven de kosten hetzelfde als in 2014: €0,23 per minuut voor bellen, €0,07 voor het versturen van een sms en €0,24 per MB. Consumenten moeten vooral alert blijven om hoge kosten voor mobiel internet in het buitenland te voorkomen.

Netneutraliteit

Het in stand houden van dataroaming is niet de enige tegenslag voor Nederlandse consumenten. Netneutraliteit is in Nederland in 2012 wettelijk vastgelegd, maar in het compromis wordt dit afgezwakt. Telecomproviders krijgen hiermee bijvoorbeeld de mogelijkheid om bepaalde internetdiensten gratis aan te bieden, waardoor andere diensten benadeeld worden.

Diverse Europese consumentenorganisaties startten begin juni 2015 een petitie voor het afschaffen van roamingkosten. Deze werd door ruim 100.000 consumenten ondertekend. Het eerdere voorstel van de Europese Raad om roamingkosten pas in 2018 af te schaffen, is met dit compromis van tafel.

