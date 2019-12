Nieuws|De Consumentenbond opent 22 juni een meldpunt voedselfraude. Ondernemers of werknemers uit de levensmiddelensector met vermoedens van gesjoemel met vlees, gevogelte, vis, zuivel of andere levensmiddelen kunnen die doorgeven. De Consumentenbond zal de meldingen gebruiken voor zijn onderzoeken.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'Wij testen jaarlijks tientallen verschillende levensmiddelen en komen daarbij vaak onregelmatigheden tegen, zoals fouten op etiketten. Dit jaar willen we gericht laboratoriumonderzoek gaan doen op basis van signalen uit de sector zelf. Op die manier willen we consumenten beter informeren over wat er in hun eten zit.'

Voedselschandalen

Begin 2013 werden consumenten opgeschrikt door de paardenvleesaffaire, een omvangrijk schandaal waarbij paardenvlees werd verkocht als rundvlees. Na het paardenvleesschandaal kwamen diverse andere fraudezaken aan het licht, zoals eieren en ham die onterecht als biologisch werden verkocht. Eind 2014 stelde de Consumentenbond vast dat de etiketten van diverse soorten honing niet bleken te kloppen.

De Consumentenbond zet zich in voor het voorkómen van voedselfraude door beter toezicht en voor betere informatievoorziening richting consumenten bij voedselschandalen.

Hoe kunnen meldingen worden ingediend?

