Polisjungle door groot aantal zorgpolissen

De inhoud van de basisverzekering is voor iedereen gelijk, maar de prijs en de voorwaarden van aanbieders worden niet voorgeschreven en daar kunnen verzekeraars het verschil maken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'zelf kunnen kiezen uit verschillende producten is goed, maar dan is het wel belangrijk dat die producten duidelijk te onderscheiden zijn.'

De voorwaarden van bijvoorbeeld de natura basispolissen bij de verschillende labels van hetzelfde concern zijn echter zo op elkaar te leggen. Hier zijn geen of nauwelijks verschillen in voorwaarden én contractering te vinden. Combée: 'Dit betekent dat bij één concern dezelfde vergoedingspercentages gelden en veelal dezelfde aanbieders zijn gecontracteerd. Wel verschillen ze soms in prijs. De goedkoopste en de duurste variant verschillen ongeveer 2 tientjes per maand.'

De minste verschillen zagen de onderzoekers bij de natura- en restitutiepolissen. De meeste verschillen in voorwaarden vond de Consumentenbond bij budgetpolissen. Combée: 'Maar de gevonden verschillen zijn erg lastig boven tafel te krijgen.' Goed vergelijken op gecontracteerde aanbieders kan het beste via een zorgvergelijker.

Actie Polisjungle

De keuzemogelijkheid is grotendeels schijn, want de veelheid aan polissen neemt het zicht op het aanbod weg. Typisch geval van door de bomen het bos niet meer kunnen zien. De Consumentenbond vindt daarom dat er flink geschrapt moet worden in het polisaanbod. Alleen polissen die zich daadwerkelijk inhoudelijk onderscheiden moeten overblijven en die verschillen moeten transparant zijn.

Consumenten die het daarmee eens zijn kunnen de actie Polisjungle van de Consumentenbond ondersteunen of op de actiepagina zelf hun mening geven over wat zij vinden wat er moet gebeuren met het polisaanbod.

Concerns en labels

De zorgverzekeringsmarkt in Nederland kent 4 grote spelers op de markt die 90% van de verzekerden bedienen. Dat zijn de concerns. Deze concerns hebben weer allemaal andere aanbieders onder zich; de labels. De Consumentenbond heeft op de website een overzicht van de concerns en labels. Daarin kunnen verzekerden zien bij welk concern hun verzekeraar hoort..

Zaterdagavond 28 november 2015 wordt de actie Polisjungle besproken bij VARA Kassa