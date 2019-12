Wereldwijde social media campagne voor gezonde voeding

Nieuws|Op Wereldconsumentendag (15 maart) voert Consumers International (CI) een social-mediacampagne voor een wereldwijd verdrag ter bescherming en bevordering van gezonde voeding. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou dit verdrag met regeringen over de hele wereld moeten opstellen, vinden de samenwerkende consumentenorganisaties. De Consumentenbond roept Nederlandse consumenten die de actie willen steunen op om de oproep aan de WHO met #FoodTreatyNow te delen via social media.

Voedingsgerelateerde ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker veroorzaken jaarlijks wereldwijd meer dan 11 miljoen sterfgevallen. Om dit te bestrijden, pleiten tal van consumentenorganisaties voor een wereldwijde overeenkomst die onder andere moet voorzien in:

het verminderen van grote hoeveelheden vet, zout en suiker in alledaagse voedingsmiddelen;

het uitbannen van kindermarketing voor ongezonde voeding;

het verstrekken van duidelijkere informatie op verpakt voedsel.

Bart Combée, directeur Consumentenbond en bestuurslid van CI: 'Veel landen hebben wel beleid ingevoerd om te proberen het voedselaanbod te verbeteren, maar niet één land heeft nog echt alle benodigde maatregelen genomen om een aanzienlijke daling van voedingsgerelateerde ziekten te bereiken. Er is een totaalpakket aan maatregelen nodig om het probleem doeltreffend aan te pakken. Dat vereist meer politieke wil en leiderschap.'

In Nederland voert de Consumentenbond al jaren actie voor gezondere voeding, betere informatie op levensmiddelen en een gezondere omgeving voor kinderen, zonder marketing voor ongezonde producten.

Eén bericht, één moment

Om de oproep aan de WHO kracht bij te zetten, organiseert CI een zogenoemde 'Thunderclap-campagne'. Zo kunnen deelnemers op hetzelfde moment dezelfde boodschap de wereld in sturen via Facebook, Twitter of Tumblr.

Consumenten kunnen op de Thunderclap-pagina toestemming geven om de boodschap: 'I want a world where consumers have the right to healthy food #WHO must take action #FoodTreatyNow op hun sociale'-mediaprofiel te posten op 15 maart 2015 om 12.00 uur 's middags.

