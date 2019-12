Woekerpolissen: Kamer is nu aan zet

Nieuws|Het pleidooi van de Consumentenbond voor een commissie voor aanvullende collectieve compensatieregelingen voor groepen woekerpolisgedupeerden, vindt bij de politieke partijen breed gehoor. Minister van Financiën Dijsselbloem laat in een overleg over woekerpolissen in de Tweede Kamer op 15 april echter weten niet bereid te zijn om het initiatief hiertoe te nemen. Het is nu aan de Tweede Kamer om de minister daar toe te bewegen. Het overleg wordt binnenkort vervolgd.

Minister Dijsselbloem stelt dat een commissie alleen werkt als alle verzekeraars en gedupeerden zich van tevoren committeren aan de uitkomst. De Consumentenbond vindt het onnodig en niet eerlijk om zo'n eis van tevoren te stellen. De minister stelt tevens dat zo'n commissie nooit iedereen tevreden kan stellen en gedupeerden er niet van weerhoudt door te procederen. Dat ontslaat de overheid volgens de Consumentenbond niet van de plicht om een initiatief te nemen. Nieuwe aanvullende compensatieregelingen kunnen mogelijk wel een groot aantal consumenten tevreden stellen. Door niets te doen blijft de minister rugdekking bieden aan verzekeraars om de huidige verdeel en heers tactiek, die consumenten dwingt om individueel hun gelijk te halen, voort te zetten.

Schikking politievakbond

De Consumentenbond is tenslotte verrast door de reactie van de minister op het nieuws dat Nationale-Nederlanden een grote groep politieambtenaren via een speciale, geheim gehouden schikking meer compensatie betaalt dan andere klanten. De Consumentenbond vindt Nationale Nederlanden hiermee volstrekt willekeurig omgaat met belangen van gedupeerden. De minister stelt dat het niet mogelijk is onderscheid te maken tussen maatwerk of willekeur, maar neemt vervolgens -en slechts gebaseerd op een perspublicatie- de toelichting van NN over en concludeert enkel daaruit dat er bij de overeenkomst tussen politie en NN geen sprake is van willekeur.

