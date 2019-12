Minder dan 1 op 3 huishoudens heeft koolmonoxidemelder

Nieuws|Uit onderzoek van de Consumentenbond onder duizenden consumenten blijkt dat amper 1 op de 3 huishoudens een koolmonoxidemelder heeft. Een gevaarlijke situatie, aangezien het dodelijke gas in ieder huis kan (voor)komen.

Consumenten associëren koolmonoxide (CO) vaak alleen met gashaarden en ouderwetse keukengeisers zonder rookafvoer naar buiten. Maar ook met een moderne, goed onderhouden, cv-ketel kan er koolmonoxide in huis komen. Bijvoorbeeld doordat - vanwege slechte ophanging - de pijp van de rookgasafvoer gaat doorhangen waardoor een kleine opening ontstaat. Monteurs zouden daarom bij installatie en onderhoud van een ketel niet alleen naar het apparaat zelf moeten kijken, maar naar het hele systeem, zodat dergelijke euvels worden opgemerkt.

De Consumentenbond pleit voor een wettelijk verplichte erkenningsregeling voor monteurs van gastoestellen, waardoor beunhazen geen kans hebben. In andere Europese landen is zo’n regeling er al.

Afraders!

Consumenten kunnen zich tegen koolmonoxide beschermen door CO-melders in huis te hangen die afgaan bij een te hoog koolmonoxidegehalte in de lucht. Maar dan moeten ze het wel goed doen. De Consumentenbond testte 19 goed verkrijgbare melders. Daaruit kwamen 3 afraders naar voren:

De Carbon Monoxide Safe van J&S Supply deed in de test helemaal niets.

De JLP-01 van het merk Pentagon hield er binnen 3 maanden mee op.

De BCN 1221 van Brennenstuhl gaf soms vals alarm, waardoor consumenten geneigd zijn hem uit te schakelen, zonder verder actie te ondernemen.

J&S en Pentagon hebben op aandringen van de Consumentenbond een terugroepactie georganiseerd. Consumenten die zo'n apparaat hebben, kunnen zich melden bij de winkel waar ze hem hebben gekocht en hun geld terugkrijgen.

Prijsverschillen

De overige CO-melders kwamen goed uit de test. Wel is er onderling een flink prijsverschil. De goedkoopste (Alecto) kost slechts €20 terwijl de Nest (met meer mogelijkheden) €120 kost.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van deze oktober 2016 en in het dossier cv-ketels: Koolmonoxide.

Lees meer over de ondeugdelijke melders Carbon Monoxide Safe en JLP-01.