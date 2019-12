3,3 miljard reserves niet ingezet voor zorgpremies

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We zien dat de zorgverzekeraars minder winst maken. Uit de cijfers van de ‘grote vier’ (CZ, VGZ, Achmea, Menzis) over 2015 blijkt de totale winst meer dan gehalveerd ten opzichte van 2014. Vooral Menzis en CZ lijken nauwelijks geld over te houden. Maar toch konden de 4 in 2015 307 miljoen in de reservepot stoppen. Ook de 1,1 miljard die ze reserveerden om tekorten op te vangen is het grootste deel niet gebruikt.’ De 3,3 miljard aan reserves die ze in 2015 hebben is voor het grootste deel in handen van Achmea: 1,4 miljard. Het minst heeft Menzis in de spaarpot: 205 miljoen. Opvallend is dat de eerste veel winst oppot, waar Menzis de reserves juist inzet om de premie stabiel te houden.

Labels

De labels van de ‘grote 4’ gaan zeer uiteenlopend met de reserves om. Anderzorg van Menzis gaat het beste met het premiegeld om. Binnen Achmea is FBTO de positieve uitschieter als het gaat om reserves, premie en uitgaven voor reclame, personeel en kantoren. OZF daarentegen reserveert niets voor premieverlaging, heeft een hoge premie en enorme reserves. Bij CZ geeft Ohra het goede voorbeeld met de laagste reserve en laagste kosten maar maakt Delta Lloyd het bont met hoogste premie en riante reserves.

Premie

De premie van DSW stijgt in 2017 van €98,75 naar €108 per maand. Voorgaande jaren bleek de premie van DSW leidend te zijn voor de premies van andere verzekeraars, die vaak in november volgen. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars er alles aan doen om de premiestijging te beperken en ook duidelijk verantwoorden. Waar zitten de kostenstijgingen, welke reserves zijn er, en wat wordt er gedaan om de premie voor 2017 te dempen?

