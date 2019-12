ASR voor de rechter om Waerdye-polis

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We dagvaarden ASR, omdat de verzekeraar blijft weigeren alle gedupeerden met een Waerdye-polis eerlijk te compenseren. ASR heeft een klein aantal klanten in het geheim veel meer compensatie betaald dan de overgrote meerderheid van de gedupeerden. Dat is voor ons onacceptabel en daarom vragen wij nu de rechter zich hierover uit te spreken.” ASR heeft meer dan 200.000 van deze giftige woekerpolissen verkocht.

Naar de rechter

Eerder stelde Minister Dijsselbloem van Financiën, dat ASR, dat voor 60% in handen is van de Staat, woekerpolisgedupeerden gelijk moet behandelen en zo veel mogelijk openheid over de geheime schikkingen moet geven. Combée: ‘Helaas legt ASR deze oproep van de minister gewoon naast zich neer en doet helemaal niets. Daarom stappen we nu naar de rechter. Dat kost ons veel tijd en geld en is een uiterst middel, maar ASR creëert rechtsongelijkheid en laat gedupeerde klanten aan hun lot over. De minister maakt toezeggingen niet waar. Dan rest ons geen andere weg’.

Collectieve actie

In de collectieve juridische actie die nu start komt de Consumentenbond op voor de belangen van álle consumenten die een Waerdye-polis hebben of hebben gehad. De dagvaarding wordt voor het eind van het jaar ingediend. Consumenten die tot deze groep consumenten behoren, kunnen hun steun aan de actie laten zien en meestrijden. Dit kan via de actiepagina 'ASR compenseer mijn woekerpolis eerlijk'.