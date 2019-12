Boetes voor overtredingen Warenwet fors omhoog

Nieuws|Bij overtredingen van de Warenwet waarbij sprake is van opzet of grove schuld kan vanaf juli 2016 een omzetgerelateerde boete worden opgelegd tot een bedrag van maximaal €820.000. Dit is het gevolg van gezamenlijk inspanningen van de Consumentenbond en de PvdA.

De Consumentenbond strijdt al jaren voor een verbetering van de slagkracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Een van de maatregelen die de Consumentenbond voorstelde, was een verhoging van de boetes in de Warenwet, zodat er een meer afschrikwekkende werking van uit zou gaan. In 2015 werd het amendement van PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers voor het verhogen van boetes in de Warenwet van maximaal €4500 naar maximaal €820.000 aangenomen.

Misleiding

In eerste instantie wilde het ministerie van VWS alleen de boetes verhogen voor overtredingen die te maken hebben met 'eerlijkheid in de handel en voorlichting aan de consument', dus als er sprake is van misleiding. De Consumentenbond vond dit niet voldoende en heeft ervoor gepleit dat ook overtredingen die tot gezondheidsrisico's voor consumenten kunnen leiden onder dit boetebesluit vallen. Bijvoorbeeld het niet op orde hebben van de traceerbaarheidseisen of het ontbreken van een goede borging van de hygiënemaatregelen.

Veiligheid

Met input van de Consumentenbond hebben PvdA en SP over de boete-uitbreiding vragen gesteld waarop het ministerie van VWS alsnog instemde met het verhogen van de boetes voor (opzettelijke) overtredingen waarbij veiligheid in het geding komt. Ook bedrijven die een probleem niet aanpakken na een waarschuwing van de NVWA, kunnen nu hogere boetes krijgen. De verhoging van de boetes geldt voor bedrijven met een jaaromzet boven de €10.000.000. De Consumentenbond betreurt het dat 'kleinere' bedrijven die dit soort overtredingen begaan, nog steeds weg kunnen komen met absurd lage boetes.

Lees meer: