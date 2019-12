Consumenten krijgen te weinig informatie over smartphone-updates

Nieuws|Fabrikanten van Android-smartphones informeren hun klanten niet of nauwelijks over toestelupdates.

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hierover veel duidelijker moeten zijn, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken voor een smartphone.

Zoeken naar informatie

De Consumentenbond keek in april 2016 op de websites van Android-fabrikanten of zij hun klanten informeren over hoe lang ze hun smartphones updaten en welke garanties ze hiervoor geven. Daaruit blijkt dat fabrikanten vaak onduidelijk zijn over welke periode ze toestellen blijven ondersteunen met updates en geen enkele fabrikant garandeert updates.

General Mobile, HTC, Huawei en LG geven heel beperkt informatie over updates en die informatie is ook nog eens heel erg verstopt. Samsung geeft wel aan tot wanneer ze verschillende typen smartphones zullen updaten, maar die informatie is moeilijk te vinden. Sony geeft de meest duidelijke en vindbare informatie, maar laat achterwege hoe lang de smartphones ondersteund blijven.

Campagne 'Updaten!'

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het merendeel van de Android-smartphones niet over de nieuwste versie van het besturingssysteem beschikt. De Consumentenbond wil dat fabrikanten hun toestellen minimaal 2 jaar na aankoop van updates voorzien en dat ze transparant zijn over hun updatebeleid. Om dit te bereiken, is de Consumentenbond in 2015 de campagne 'Updaten!' gestart. Consumenten kunnen de campagne steunen op consumentenbond.nl/updaten.

