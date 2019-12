Fabrikanten onduidelijk over software-updates smartphones

Als je een nieuwe smartphone koopt wil je een veilig en up-to-date toestel waar je minimaal de komende 2 jaar plezier van hebt. Maar let op: fabrikanten van Android-toestellen bieden lang niet altijd software-updates. Zonder updates veroudert je smartphone snel, en kan zelf onveilig worden. Hoe helder zijn Android-fabrikanten over hun updatebeleid? Wij zochten het uit.

Zoeken naar informatie

De Consumentenbond zocht in april 2016 naar informatie over updates op de websites van fabrikanten van Android-smartphones. We wilden weten of fabrikanten duidelijk zijn over hoe lang en tot welke Android-versie je je toestel kunt updaten. Garanderen ze een updatetermijn? Conclusie: meestal niet.

Geen onderscheid tussen veiligheids- of functionele updates. Bij sommige modellen van Huawei (zoals Mate 8 en Y3) wordt deze informatie gegeven, maar het is heel erg zoeken om de info te vinden. Bij enkele modellen van HTC (zoals Desire 320) wordt deze informatie gegeven, maar ook hier is het niet eenvoudig de informatie te vinden.

Sonys update-informatie duidelijk en vindbaar

De fabrikant die de beste informatie geeft is Sony. De informatie is goed vindbaar en redelijk compleet. Bij elk model smartphone geeft de fabrikant aan welke Android-versie voor het toestel beschikbaar is. Hoe lang jouw smartphone precies voorzien kan worden van nieuwe updates vertelt Sony er niet bij.

Informatie over beschikbaarheid Android 6.0 op de overzichtspagina van een Sony smartphone.

Informatie over beschikbaarheid Android 6.0 op de supportpagina van Sony.

Zoeken op websites van Samsung en Motorola

Samsung geeft voor de verschillende typen smartphones aan tot wanneer het toestel updates zal ontvangen. Wij vinden de informatie van Samsung moeilijk te vinden en onvolledig. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk om welke Android-versie het gaat: de versie van lancering van het toestel of de versie tot welke je nu kunt updaten. Bovendien geeft Samsung door allerlei voorbehoud in zijn updatebeleid geen garantie voor updates.

Motorola geeft de Android-versie weer op de productpagina, maar het is onduidelijk of dit de Android-versie bij lancering van het toestel is, of de versie die nu beschikbaar is. Motorola geeft daarnaast informatie over hun plannen voor 'software updates', waarin per land is aangegeven welke toestellen een update krijgen en welke op een bepaalde versie blijven. Dit doet de fabrikant overigens niet voor alle toestellen en garanties worden niet gegeven.

Andere fabrikanten geven bijna geen informatie

Achtergrondinformatie van LG is verstopt op de website. Af en toe geeft LG een overzicht van onlangs uitgebrachte updates, maar ook die is verstopt en zegt niets over toekomstige updates.

Huawei geeft bij het toestel zelf alleen een softwareversie en een supportknop, maar de informatie is onduidelijk.

Een uitsnede van de informatie na een zoektocht op de website van Huawei. Uit de naamsaanduiding kun je afleiden om welke softwareversie het gaat, maar duidelijk is anders:

HTC geeft alleen aan dat er 'Android' op de smartphones zit, zonder een versienummer. Dit versienummer is elders op de website weergegeven, maar wederom verstopt. Ook de informatie over welke toestellen Android 6.0 krijgen is verstopt.

geeft alleen aan dat er 'Android' op de smartphones zit, zonder een versienummer. Dit versienummer is elders op de website weergegeven, maar wederom verstopt. Ook de informatie over welke toestellen Android 6.0 krijgen is verstopt. General Mobile heeft alleen een Engelstalige pagina met de Android-versie.

One Plus One: aangepast Android

Een geval apart is de One Plus One. Het toestel draait op een aangepaste Android-versie en de fabrikant geeft op de ondersteuningspagina weer tot welke versie er geüpdatet kan worden en wanneer deze versie is uitgebracht. Andere duidelijke informatie over updates ontbreekt. De informatie is alleen in het Engels.

Updaten!

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten smartphones moeten updaten en dat zij consumenten hierover moeten informeren. Vind jij dit ook? Steun dan de actie!

