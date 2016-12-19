Gebruiksvoorwaarden smart-tv’s nog steeds ondoorgrondelijk

Net als in 2014 onderzocht de Consumentenbond de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van smart-tv-fabrikanten, nu voor de 5 grootste tv-merken. Vooral Sony en Philips doen een stap terug. Deze fabrikanten leveren hun smart-tv’s met Android TV, een systeem van Google. Het is niet mogelijk om de bijbehorende ellenlange voorwaarden van Google af te wijzen. Consumenten moeten ze accepteren, willen ze de tv überhaupt kunnen gebruiken.

Bij LG, Panasonic en Samsung kunnen consumenten de voorwaarden wel afwijzen, al kunnen ze dan geen smart-tv-functies gebruiken. Overigens zijn de voorwaarden van Sony zèlf wel een stuk duidelijker geworden.

Volgen kijkgedrag

Wat betreft het volgen van het kijkgedrag van consumenten is er enige verbetering ten opzicht van 2014. Bij Philips, Samsung en LG staat het volgen van kijkgedrag standaard uit. Als consumenten ervoor kiezen om dit niet aan te vinken, blijven alle smart-tv-functies gewoon werken, maar consumenten krijgen dan geen kijkadviezen van deze fabrikanten op basis van hun kijkgedrag.

Fabrikanten verzamelen echter nog steeds veel gegevens over het gebruik van de (smart-)tv, zoals welke apps er worden gebruikt en voor hoe lang, maar ook het klik- en zapgedrag. En de redenen voor het verzamelen van die gegevens zijn niet altijd duidelijk.

Het volledige artikel over de gebruiksvoorwaarden van smart-tv’s staat in de Consumentengids van januari die dinsdag 20 december verschijnt.