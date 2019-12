Goedkope betaalrekening niet voor iedereen voordelig

De kosten schieten omhoog als consumenten een extra betaalpas of creditcard aanvragen.

Jaarlijkse kosten

De Consumentenbond vergeleek de jaarlijkse kosten van 18 betaalrekeningen van 8 banken. Voor rekeninghouders die online bankieren en slechts 1 betaalpas nodig hebben, zijn het DirectPakket van Rabobank (€14,40) en het nieuwe BetaalGemak Standaard van ABN Amro (€16,80) het goedkoopst. SNS Bank, die maar 1 soort betaalpakket heeft, is van de 4 grote banken het duurst met €30. Maar willen consumenten een gezamenlijke rekening met 2 betaalpassen, dan is ABN Amro ineens de duurste: €34,80, en zijn ING (€29,40) en SNS (€30) het goedkoopst.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het kost behoorlijk wat rekenwerk om uit te pluizen welk betaalpakket voor jou het gunstigst is. Wil je een creditcard, dan betaal je daar flink extra voor bij die zogenaamde 'budgetpakketten'. En als je vaak naar het buitenland gaat, dan doe je er goed aan om ook te kijken naar de kosten die banken in rekening brengen voor pinnen buiten de eurozone, want die verschillen enorm per bank. Dan kan het ineens zo zijn dat een betaalpakket dat in eerste instantie duur lijkt, voor jou toch de goedkoopste optie is.'

Bunq

Behalve de jaarlijkse tarieven voor een betaalrekening, zijn er andere zaken waar consumenten hun keuze voor een betaalrekening vanaf kunnen laten hangen. Sommige banken, zoals ASN en SNS, geven bijvoorbeeld rente op het saldo op de betaalrekening. De nieuwe bank Bunq doet het helemaal anders. Klanten bankieren via een app en betalen slechts €9 voor een betaalpas die 4 jaar geldig is. Maar Bunq-klanten betalen voor het opnemen van geld en voor elke pinbetaling. Een klant die 1 keer per 2 weken geld opneemt en 1 keer per dag betaalt via pin, betaalt jaarlijks zo'n €35.

