Nieuwe phishingquiz online

In 2016 zijn bij de Fraudehelpdesk al meer dan 3000 verschillende phishingmails gemeld. In de nieuwe phishingquiz van de Consumentenbond kunnen consumenten testen of ze dat soort nepmails herkennen.

De Digitaalgids van november/december van de Consumentenbond besteedt ook aandacht aan nepberichten, met een uitleg van 6 bekende varianten: phishingmails die hengelen naar gegevens of gijzelsoftware verspreiden, telefonische phishing, winacties, oplichting via datingsites en nepberichtjes van ‘bekenden’. In de Digitaalgids staat ook een checklist waarmee consumenten phishingmails kunnen herkennen.

Webinar phishing

Op 15 november legt de Consumentenbond in een interactieve uitzending stap voor stap uit hoe phishing werkt, hoe consumenten het kunnen herkennen en wat ze ertegen kunnen doen. Dit webinar is, na gratis aanmelding, te bekijken via tablet of pc en duurt van 19.30 uur tot 20.15 uur. Consumenten kunnen vooraf vragen stellen via de Community of live tijdens de uitzending via de chat.

Boek Veilig Online

Er is ook een nieuwe uitgave van het boek 'Veilig Online’, met informatie over phishing, malware en veilig downloaden. Het boek geeft advies over programma’s en instellingen die pc, tablet en smartphone beveiligen en over veilig online betalen. Consumenten kunnen vast de voorpublicatie over phishing uit het boek lezen.

