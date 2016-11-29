Protest lijkt geschillencommissies te redden

De Consumentenbond en andere partijen riepen de Tweede Kamerleden op om het bezuinigingsplan van het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) tegen te houden en de aangekondigde subsidiekorting te schrappen. Ook op de Facebookpagina van de Consumentenbond spraken honderden consumenten zich uit tegen de plannen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is onbegrijpelijk dat de minister voor het tweede jaar op rij probeert deze contraproductieve bezuiniging door te voeren. Een Kamermeerderheid wijst het plan nu opnieuw af en met dezelfde argumenten als vorig jaar. Minister Van der Steur kan zo’n breed gedragen protest echt niet naast zich neerleggen.’

Schijnbezuiniging

De plannen van het ministerie stroken niet met de verplichting die de overheid op grond van Europese regels heeft, namelijk om te zorgen dat consumenten toegang hebben tot buitengerechtelijke geschilbeslechting. Het schrappen van de subsidie is bovendien een schijnbezuiniging, omdat consumenten hun recht dan moeten halen bij de rechter en dat leidt tot veel meer kosten voor de rechtspraak.

Oproep

De Consumentenbond roept consumenten op zich uit te blijven spreken tegen de bezuinigingsplannen. In twee dagen gaven al zo'n 600 consumenten daaraan gehoor.

Consumenten die dat nog niet hebben gedaan, worden door de Consumentenbond opgeroepen de oproep daartoe alsnog te 'liken' op onze Facebookpagina; bij voorkeur voor woensdag 30 november om14:00. Op dat moment begint namelijk de behandeling van de begroting van V&J in de Tweede Kamer en moet minister Van der Steur zich verantwoorden voor zijn voorstellen.