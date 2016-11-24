Oproep aan Tweede Kamer: red de Geschillencommissie

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De hele Tweede Kamer schoot eind 2015 ditzelfde plan van minister Van der Steur af. Een glashelder signaal. Het is belachelijk dat de Tweede Kamer er nu weer aan te pas moet komen om de minister terug te fluiten van dit voornemen.’

Als de geschillencommissies verdwijnen, kunnen consumenten alleen nog hun gelijk halen bij de rechter. Dat is veel duurder en tijdrovender voor consumenten. De Consumentenbond vindt het schrappen van de subsidie daarnaast een schijnbezuiniging, omdat het leidt tot veel hogere kosten voor de rechtsspraak – en dus voor de overheid zelf. Combée: ‘Wij vragen de Tweede Kamer om zich, net als vorig jaar, uit te spreken tegen deze onaanvaardbare uitholling van de toegang tot het recht. Deze schijnbezuiniging dupeert niet alleen consumenten en ondernemers, maar de minister slaat ook nog eens Europese regels in de wind, die bepalen dat de overheid ervoor moet zorgen dat consumenten ook buiten de rechter om hun geschillen kunnen beslechten .’

Laagdrempelig en goedkoop

De Consumentenbond richt sinds 1970 samen met brancheorganisaties geschillencommissies op, die zijn ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De commissies zijn een onafhankelijk, laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de rechter. Bekende voorbeelden zijn de Geschillencommissies Reizen, Thuiswinkel en Energie. Met een subsidie van €1,3 miljoen financiert de overheid ongeveer 20% van de kosten voor de geschillencommissies. De rest wordt opgebracht door de aangesloten brancheorganisaties.

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