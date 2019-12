Smartphonefabrikant vaak goedkoper dan reparatieshop

De Consumentenbond onderzocht de tarieven van de reparatieservice van Apple, Huawei, Samsung en een tiental landelijk opererende zelfstandige reparatiebedrijven voor 11 populaire, duurdere toestellen van Apple, Samsung, Huawei, LG en Sony. Bij Samsung is reparatie via de fabrikant het goedkoopst voor elk onderzocht toestel: de Samsung Galaxy S6, S7 en S7 Edge. Apple hanteert een prijs van €135 tot €155 voor het vervangen van het scherm. Voor de iPhone 5S is de fabrikant daarmee één van de duurste reparateurs, maar voor de 6S juist de goedkoopste. Ook tussen de zelfstandige reparatieshops onderling zitten grote prijsverschillen die kunnen oplopen tot €80. Het loont dus om prijzen te vergelijken.

Fabrieksgarantie

Het voordeel van repareren via de fabrikant is dat consumenten de fabrieksgarantie behouden. Bij reparatie via een zelfstandig reparatiebedrijf vervalt de fabrieksgarantie vaak en krijgen consumenten meestal maar 3 maanden garantie op de schermreparatie. Consumenten die hun iPhone willen laten repareren met originele onderdelen zijn voor een klaar-terwijl-u-wacht-reparatie aangewezen op één van de drie Apple-reparatiebalies in Nederland: in Amsterdam, Den Haag of Haarlem.

Lees ook het artikel over schermreparatie (pdf) in de Digitaalgids van november/december. Hierin staat onder andere een stappenplan bij schade aan een telefoon.