Apple iPhone 5s en 5c: review

Precies een jaar nadat Apple de iPhone 5 introduceerde, kondigt Apple nu de opvolgers iPhone 5s en iPhone 5c aan. Het is voor het eerst dat Apple meerdere nieuwe iPhones tegelijkertijd op de markt brengt.

5s en 5c

De iPhone 5c ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit als de iPhone 5, maar is van binnen vernieuwd. De lager geprijsde iPhone 5c ziet er aan de buitenkant anders uit, maar lijkt aan de binnenkant juist weer sterk op de iPhone 5. De achterkant is van kunststof in plaats van aluminium. Door zijn rondingen ligt de 5c veel prettiger en steviger in de hand dan de scherpere 5s.

De Apple iPhone 5c verschilt slechts op een aantal punten van de iPhone 5:

Plastic behuizing in 5 verschillende kleuren;

9,0 mm dik (i.p.v. 7,6 mm);

132 gram (i.p.v. 112 gram);

Op de verschillen tussen de iPhone 5s en de iPhone 5 zullen we hieronder uitgebreider ingaan.

Ruimere keuze

Voorheen bracht Apple jaarlijks één nieuwe smartphone uit. Verschillende varianten, zoals bijvoorbeeld bij de iPods al jaren gebruikelijk is, waren er niet. Apple hanteert daarin ten opzichte van Samsung een tegenovergestelde strategie. Waar Samsung juist een extreem brede range producten uitbracht maakte Apple de keuze 'makkelijk' door slechts 1 model aan te bieden. Het was gebruikelijk dat bij een nieuwe introductie eerdere generaties iPhones afzakten naar een lager prijsniveau. Nu zal echter de iPhone 5c de iPhone 5 vervangen. Daarnaast blijft ook de iPhone 4S te koop, maar wel enkel in een 8 GB-versie.

Behuizing en kleuren

De iPhone 5s ziet er hetzelfde uit als de iPhone 5 en wordt geleverd in 'Silver' (wit/zilver), 'Space Gray' (zwart/grafiet) en 'Gold' (wit/champagne). De iPhone 5c heeft een hoogglans plastic achterkant en komt in diverse kleuren: groen, wit, blauw, roze en geel. De behuizing is erg netjes afgewerkt, ziet er strak uit en voelt prettig aan. Apple gaat zelf een aantal matte siliconencases verkopen met gaten erin, waardoor het glanzende plastic van de iPhone 5c zichtbaar is. Het idee is dat je zelf een kleurencombinatie kunt kiezen. Ongetwijfeld zullen de komende tijd ook veel andere hoesjesmakers op het idee komen of telefoonhoesjes met gaten erin te maken voor de iPhone 5c.

Vingerafdruk-scanner

Bij de iPhone 5s is in de thuisknop een vingerafdruk-scanner verwerkt. Apple noemt dit de Touch ID-sensor. Je kunt de iPhone daardoor ontgrendelen door je vinger op de thuisknop te leggen. Je kunt maximaal 5 vingerafdrukken instellen voor ontgrendeling. Dat kunnen dus meerdere van je eigen vingers zijn of die van je gezinsleden.

Apple is zeker niet de eerste met een vingerafdruk-scanner. We zagen ze al eerder in laptops en onder andere Motorola plaatste er al eerder een in een smartphone. De sensors werkten vaak maar matig waardoor ze de gebruiker niet herkenden of ze waren juist makkelijk te foppen. En als het slecht werkt, dan stop je al gauw met het gebruik er van. De vraag is dus: doet Apple het beter?

Onze eerste ervaringen zijn erg positief wat betreft het gebruiksgemak. Ontgrendelen met je vingerafdruk werkt veel sneller en makkelijker dan ontgrendelen met een code. Daarnaast kun je met je vingerafdruk ook toestemming geven voor het doen van aankopen in de App Store, zodat daarvoor niet elke keer het Apple ID wachtwoord ingevoerd hoeft te worden. De procedure is zo opgezet dat je niet zomaar per ongeluk een app zult aankopen.

Apple belooft dat je vingerafdruk niet beschikbaar zal zijn voor andere software op de iPhone en dat je vingerafdruk niet naar Apple-servers of naar iCloud geupload zal worden. Er wordt ook geen plaatje van de vingerafdruk opgeslagen, maar op basis van de vingerafdruk wordt een ingewikkelde reeks van letters en cijfers gemaakt. Die reeks werkt als hele lange en ingewikkelde ontgrendelcode. Door je vinger op de sensor te leggen, wordt een deel van die ingewikkelde ontgrendelcode opnieuw gegenereerd en vervolgens herkend. Zo werkt je vingerafdruk als sleutel.

Natuurlijk kan elk systeem ook gekraakt worden. Hackers hebben dat met de vingerafdruk-scanner van de iPhone ook al voor elkaar gekregen. Dit is echter erg omslachtig en een stuk complexer om uit te voeren dan het ontfutselen van een ontgrendelcode. Touch ID daarom in de dagelijkse praktijk een prima beveiliging die het overgrote deel van de kwaadwillenden buiten de deur zal houden. Touch ID zorgt dus op zichzelf niet voor een betere bescherming van je gegevens. Het is vooral makkelijker in gebruik. De winst zit er voornamelijk in dat het laagdrempeliger wordt om je smartphone te vergrendelen, waardoor waarschijnlijk meer mensen dat ook echt zullen doen. Het is niet verplicht Touch ID te gebruiken, een gewone ontgrendelcode of helemaal geen code mag ook. Maar dat laatste is natuurlijk niet slim.

Camera

De iPhone 5c krijgt dezelfde camera als de iPhone 5. In de iPhone 5s zit volgens Apple een verbeterde camera. De 8 megapixel camera heeft onder andere een dubbele led-flits, een grotere sensor en een groter diafragma. Het diafragma bepaalt hoeveel licht de sensor bereikt. Een groter diafragma betekent meer licht op de sensor, waardoor meer beeldinformatie kan worden opgeslagen. Ook de individuele pixels zijn een tikje groter, doordat de sensor is vergroot. Dat helpt onder andere bij situaties met weinig licht. De dubbele led-flits met twee verschillende kleuren (koel/wit en warm/amber) moet er voor zorgen dat geflitste foto's altijd de juiste kleurbalans hebben. Apple claimt onder andere dat dat zorgt voor betere huidtinten.

De iPhone 5s kiest wat betreft de camera het midden tussen de Samsung Galaxy S4 en de HTC One. Samsung kiest voor veel megapixels, voor meer details bij daglicht. HTC kiest juist grotere pixels, die meer licht opvangen bij slecht licht. De 5s heeft meer pixels dan de HTC One, maar grotere pixels dan de S4. De iPhone 5s heeft daarbij nog iets grotere pixels dan de 5c, wat voordelen zou moeten bieden bij zwak licht. Apple kiest dus de gulden middenweg, waardoor de 5s als ‘all round’ camera goed uit de verf komt.

In het donker

Fotograferen bij weinig licht is de nieuwste focus van smartphonecamera’s dit jaar, aangezien de verschillen bij daglicht niet zo groot meer zijn. De iPhone 5s schiet aardige foto’s in het donker, maar het kan beter. Hoewel kleuren natuurlijk uitpakken, zit er in de foto’s die wij schoten toch nog behoorlijk wat ruis. De Nokia Lumia 925 doet het in dit opzicht veel beter. Bij foto’s met flits zien we inderdaad warme huidtinten bij de iPhone 5s.

Serie-opnames

De iPhone 5s kan door z’n sneller processor snel beelden verwerken. Net zoals met veel Android-smartphones is er nu een burst mode waarmee je snel achter elkaar foto’s neemt. Achteraf kun je aangeven welke foto’s uit de serie je apart wil bewaren. Apple doet alvast een voorstel voor de selectie.

Slow motion-video

Dankzij de snelle processor kan de 5s slow motion video’s maken. Je kunt daarbij achteraf kiezen welk stuk van je opname je langzaam wilt afspelen. Normale afspeelsnelheid en slow motion kunnen zo worden afgewisseld. Per video kan maar één gedeelte langzaam worden afgespeeld. Het overzetten naar de computer ging nog niet vlekkeloos: het slo-mo-effect was in het overgezette bestand verdwenen. Het effect blijft wel behouden wanneer de video per e-mail wordt verzonden en bij uploaden naar YouTube.

A7-processor

De iPhone 5c krijgt dezelfde (A6) processor als de iPhone 5. Met de snelheid van de 5c zit het dus wel goed. De iPhone 5s gaat een stapje verder met Apple's eigen A7-processor. Apple geeft aan dat deze processor 2 keer zo snel is als die van de iPhone 5. Dit is voordelig voor het snel opstarten van apps en het draaien van zwaardere apps zoals sommige games. Ook de grafische rekenkracht is weer verbeterd en dat levert volgens Apple 'doorbraken in prestaties voor grafisch zware spellen'.

Apple’s A7 processor is een 1,3 GHz dual-core, en op basis van enkel de specificaties zou je zeggen dat de iPhone 5s het veel slechter moet doen dan Android quad-core smartphones die draaien op 1,7 GHz of meer. Toch blijkt dat niet het geval. Uit vergelijkende snelheidstests blijkt de A7 processor zijn Android-concurrenten zoals de Samsung Galaxy S4 en de HTC One in een groot deel van de tests te verslaan. Zo zie je maar weer dat specificaties alleen niet alles zeggen.

Voor normaal gebruik zoals e-mailen, de agenda, en wat simpele apps is het verschil met de iPhone 5 niet echt merkbaar. De iPhone 5 reageert tenslotte ook al flitsend snel en de bediening voelt soepel en vlot aan. De snellere processor zorgt er vooral voor dat je met de iPhone 5s langere tijd vooruit kunt als het gaat om grafisch zware games.

Een speciale extra is de 'M7 motion coprocessor'. Die leest continu de waarden van de accelerometer, het kompas en de gyroscoop uit. De iPhone 5s kan daardoor bijhouden of je stilstaat, loopt of rijdt. Dat biedt mogelijkheden voor veiliger smartphone-gebruik in de auto. Als voorbeeld kan Apple maps automatisch overschakelen tussen de automodus en de looproute, wanneer de iPhone merkt dat je uit de auto stapt. Ontwikkelaars kunnen met het maken van apps aan de slag.

4G-ondersteuning

4G is de vierde generatie mobiel internet. Het maakt een hoge internetsnelheid mogelijk en biedt een goede basis voor real-time-gaming via internet. De iPhone 5 ondersteunde weliswaar 4G, maar niet op de belangrijkste frequenties die in Nederland voor dit netwerk worden gebruikt. En daardoor kun je met de iPhone 5 op veel minder plekken op 4G dan met andere 4G-smartphones. Apple belooft met de iPhone 5c en 5s 'meer LTE frequenties te ondersteunen dan welke andere smartphone ter wereld'. Er komen verschillende iPhone-versies voor verschillende landen. Het is nog niet geheel duidelijk welke versies er naar de Nederlandse markt zullen komen, maar waarschijnlijk gaat het om dezelfde modellen als in Duitsland en Frankrijk. In dat geval lijkt het toch nog goed te komen met de 4G-ondersteuning van de nieuwe iPhones. De Franse en Duitse modellen ondersteunen namelijk de in Nederland meest gebruikte 4G-frequenties (800, 1800 en 2600 MHz). Wil je dus in de toekomst van 4G gebruik gaan maken en wil je graag kunnen kiezen uit meerdere providers, koop dan geen iPhone 5, maar een 5c of 5s.

Voor 4G is er nog geen dekkend landelijk netwerk, dat duurt nog ten minste tot 2015. Het wordt eerst uitgerold in de grote steden en de randstad en daarna in de rest van Nederland. Onder andere KPN en Vodafone zijn momenteel bezig met de uitrol van 4G. Het 4G-netwerk van T-Mobile is vanaf 18 november beschikbaar in delen van de Randstad. De iPhone 5 werkt straks direct op alle plekken waar T-Mobile haar 4G-netwerk beschikbaar maakt.

Opslagruimte

De iPhone 5s is er in versies van 16, 32 en 64 GB. De iPhone 5c zal verkrijgbaar zijn in 16 en 32 GB. De opslagruimte is niet uitbreidbaar. Een deel van het interne geheugen is nodig voor het besturingssysteem zelf. De ruimte die overblijft voor je eigen apps, muziek, foto's en video's is altijd minder dan op de doos staat. Bij de iPhone 16 GB versie blijft 12,5 GB over voor de gebruiker. Bij de 5c is dit iets meer, namelijk 12,9 GB.

'Gratis apps'

Apple biedt Keynote, Pages, Numbers, iPhoto en iMovie gratis aan voor nieuwe iOS apparaten. Deze apps kun je respectievelijk gebruiken voor het maken en bewerken van presentaties, documenten, tabellen, foto's en video's. Na het downloaden van deze apps op een nieuwe iPhone kunnen ze door dezelfde gebruiker ook op oudere apparaten worden gedownload. Wie geen nieuw Apple-apparaat heeft, zal de apps zelf moeten aanschaffen in de App Store.

Geen nfc en geen infrarood

De nieuwe iPhones ondersteunen geen nfc (near field communication). Het ontbreken van nfc op een topmodel is zo onderhand een bijzonderheid. Nfc wordt gebruikt voor het op korte afstand informatie uitwisselen van apparaten of om apparaten aan elkaar te koppelen. Sony gebruikt het bijvoorbeeld in het gehele assortiment om bijvoorbeeld een smartphone of tablet te koppelen aan een hoofdtelefoon of homecinema-set. Het is nu nog geen gemis dat nfc bij de iPhones ontbreekt. Wanneer contactloos betalen uitgebreider wordt uitgerold in Nederland, kun je deze generatie iPhones daarvoor niet gebruiken.

Infrarood ontbreekt eveneens bij de nieuwe iPhones. Door deze betrekkelijk simpele technologie kunnen recente top smartphones zoals de Samsung Galaxy S4, de HTC One en de LG Optimus G Pro gebruikt worden als afstandsbediening voor de tv. Het aardige is dat je er ook tv's van andere merken mee kunt bedienen, al zijn ze als 'universele afstandsbediening' nog wat beperkt te noemen. Apple communiceert enkel met de eigen Apple tv, door middel van een app. Het is op zich geen groot gemis dat Apple deze functie niet toepast, maar het geeft andere smartphones weer een streepje voor.

Het ontbreken van nfc en infrarood verbaast ons echter niet. Apple kiest zoals gebruikelijk zijn eigen weg en mikt op het delen van bestanden via AirDrop en media streamen via AirPlay. Leuk natuurlijk als je hele huis vol Apple-apparaten staat, maar voor de samenwerking met niet-Apple apparaten heb je er weinig aan.

Conclusie

Met de iPhone 5s en 5s weet Apple de 'meer van hetzelfde'-strategie van productevolutie tot in de puntjes te perfectioneren. De iPhone 5c biedt grofweg dezelfde inhoud als de iPhone 5 in een nieuwe verpakking. De iPhone 5s biedt dezelfde behuizing als de iPhone 5, maar met een doorgeëvolueerde inhoud. De kleuren van de 5c, in combinatie met de gekleurde hoesjes, zijn wat ons betreft een welkome opfleuring van het iPhone-aanbod. De iPhone 5s doet er een schepje bovenop bij de punten waar het telt (de camera en processor). De vingerafdruk-scanner is erg handig in gebruik en moedigt aan om de iPhone te vergrendelen. Beide toestellen kunnen in principe (wanneer providers dit mogelijk maken) gebruik maken van alle Nederlandse 4G-netwerken. De overstap naar de iPhone 5c of 5s is vooral de moeite waard als je nu een iPhone 4 of 4S hebt.

Zowel de iPhone 5c als de 5s zijn zeer goede telefoons in een compact formaat, maar het grote nadeel voor beide toestellen is natuurlijk de hoge prijs. Voor minder geld heb je keuze uit diverse Androids die hetzelfde of meer kunnen, en die een groter scherm hebben.

Verkoopinformatie

De nieuwe iPhones zijn vanaf 20 september te koop in landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse lanceringsdatum is nog niet bekend. Onderstaande prijzen gelden voor Duitsland en Frankrijk. De Nederlandse prijzen zullen daar naar verwachting niet of nauwelijks van afwijken.

iPhone 5c 16 GB: €599;

iPhone 5c 32 GB: €699;

iPhone 5s 16 GB: €699;

iPhone 5s 32 GB: €799;

iPhone 5s 64 GB: €899.

Voor extra interne opslag betaal je zoals gewoonlijk bij Apple flink extra: €100 per verdubbeling van de opslagcapaciteit. Je kunt de iPhones ook kopen in combinatie met een abonnement. Je betaalt dan meestal eenmalig een bedrag en de rest van de kosten reken je af via abonnement.

De introductie van een nieuwe iPhone-generatie heeft ook een voordeel voor mensen die een oudere iPhone willen kopen, want die zullen de komende tijd weer dalen in prijs.

Bekijk ook onze review van iOS 7, het mobiele besturingssysteem van Apple dat je ook kunt downloaden op een aantal oudere iPhones, iPads en iPod touch modellen. De specificaties van de nieuwe iPhones kun je vinden op de site van Apple.