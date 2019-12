T-Mobile zet ongevraagd eigen reclame op telefoons

De Consumentenbond signaleerde op het T-Mobile-forum consumentenklachten over een LG G4-toestel met Android-software. Na het plaatsen van een T-Mobile-simkaart in hun telefoon, kregen de gebruikers een T-Mobile-startscherm, een T-Mobile-ringtone, T-Mobile-bookmarks en een homepage in de Android-browser, apps van partners en netwerkoptimalisaties zonder dat ze daar toestemming voor gaven. Alleen voor de apps werd om toestemming gevraagd en alleen die zijn te verwijderen. Dit is in strijd met de Telecomwet, die informatie- en toestemmingsverplichtingen voorschrijft.

Proef op de som

In een video laat de Consumentenbond zien hoe T-Mobile een zogenaamde 'unbranded' telefoon overneemt en hoe Android-software wordt vervangen door T-Mobile-software. De Consumentenbond wil dat de toezichthouder dit onderzoekt, ook omdat T-Mobile heeft laten weten deze praktijk in de toekomst naar zoveel mogelijk merken uit te willen breiden.

Meer hierover staat in de Digitaalgids van juni/juli 2016 en op de website van de Consumentenbond.