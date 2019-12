T-Mobile Future of Customization (FoC)

T-Mobile past Android-telefoons van zijn klanten aan. De telecomaanbieder brandmerkt de smartphones met een roze T-Mobile-opstartscherm, een andere beltoon, browserbladwijzers en zijn eigen site als startpagina. Bijzonder is dat de wijzigingen plaatsvinden zonder toestemming of informatie vooraf. Na deze ‘branding’ krijgen gebruikers bovendien reclamemeldingen voor apps.

In de Digitaalgids van juli-augustus 2016 staat het nieuwsbericht 'T-Mobile brandmerkt telefoons van klanten'. In dat gidsbericht verwijzen we naar deze webpagina.

Future of Customization

T-Mobile experimenteert met wat de telecomprovider de 'toekomst van customisatie' noemt. Smartphones voeren aanpassingen door zodra je er een simkaart van T-Mobile in plaatst, waarmee ze in feite worden gebrandmerkt als T-Mobile-toestel. Het maakt hiervoor niet uit wáár de smartphone gekocht is. In het filmpje is te zien hoe de belminutenverkoper zich de macht toe-eigent over onze zelfgekochte, sim-lockvrije LG G4-smartphone. Klik op de T-Mobile-afbeelding hierboven om de video af te spelen.

Soorten aanpassingen

Na deze overname is er van alles aangepast, zoals een opstart- en afsluitscherm, bel- en alarmgeluiden, apps, browserbladwijzers en een andere startpagina. Volgens woordvoerder David van Eeghen ontvangt het mobieltje ook 'optimalisaties voor het netwerk'. Op het T-Mobile Forum lezen we dat het dan gaat om 4G-instellingen, NL-Alert en in de toekomst configuratie voor bellen via 4G.

Merkwaardig is het ‘alles of niets’-beleid: wie netwerkoptimalisaties wil, krijgt ze gebundeld met alle andere fratsen. Het is niet mogelijk om de aanpassingen deels te accepteren. Bovendien heeft het er alle schijn van dat de wijzigingen alleen ongedaan te maken zijn met een reset naar fabrieksinstellingen.

Gebruikers ontvangen na de aanpassingen ook reclamenotificaties voor apps, zoals een Airbnb-kortingsactie. Deze app-installaties zijn wel te weigeren.

Onduidelijk en opgedrongen

Van accepteren is überhaupt geen sprake, omdat gebruikers geen keuzescherm krijgen. Integendeel, de telefoonaanpassingen worden in een oogwenk uitgevoerd zondér toestemming. Daarmee wijkt de praktijk af van hetgeen van Eeghen stelt: 'De klant kan deze update zelf weigeren of accepteren.'

Ook van duidelijke informatie vooraf is geen sprake. Er verschijnt een melding dat 'Uw telefoon wordt aangepast…', maar die is na luttele seconden alweer verdwenen. Bovendien wordt daar alleen gesproken over het wijzigen van 'opmaak, startscherm en widgets', gevolgd door een weinigzeggende ‘enzovoorts’. Van Eeghen zegt dat T-Mobile 'deze informatievoorziening de komende tijd gaat verbeteren'.

Getroffen telefoons

Om telefoons aan te passen werkt T-Mobile samen met smartphonefabrikanten. Volgens de telecomboer worden momenteel de laatste LG-modellen en een aantal Samsung- en HTC-toestellen gebrandmerkt. Volgens van Eeghen gaat het om Android-toestellen met FoC (Future of Customisation) aan boord. Er is geen lijst met specifieke smartphonemodellen beschikbaar.