Voorlichting tandartsen schiet tekort bij plaatsen kronen

De Consumentenbond onderzocht de voorlichting van tandartsen bij het plaatsen van een kroon met een enquête in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Niet alleen schiet de voorlichting te kort, ook de verplichte offerte voor een behandeling boven €250 blijft regelmatig achterwege of wordt alleen op verzoek van de patiënt zelf geleverd. Consumenten kunnen daardoor te vaak geen goede keuze maken voor een behandeling of de verschillende mogelijkheden, kwaliteit en kosten tegen elkaar afwegen. In 2015 onderzocht de Consumentenbond dezelfde aspecten voor beugelbehandelingen en kwam toen tot dezelfde teleurstellende conclusie.

Onderzoek NZa

De resultaten van het onderzoek zijn door de Consumentenbond gedeeld met de NZa. De NZa onderzoekt of er bepaalde praktijken zijn die vaker worden genoemd. Op die manier kunnen de toezichthouders gericht actie ondernemen door eerst opheldering te vragen en als het nodig is scherpere maatregelen te treffen. In de Consumentengids van februari publiceert de Consumentenbond de resultaten van eenzelfde onderzoek naar de voorlichting bij wortelkanaalbehandelingen en beugelbehandelingen. Meedoen aan de enquête kan nog tot 24 oktober 2016.

Lees het hele artikel over gebrekkige voorlichting door tandartsen in de Gezondgids van oktober.