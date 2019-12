Android toestellen hopeloos achter met veiligheidsupdates

Nieuws|Ruim een kwart van de Android smartphones heeft een oude veiligheidsupdate van oktober 2016 of nog ouder. Bijna één derde van deze smartphones geeft geen enkele informatie over veiligheidsupdates. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Voor smartphones zijn er zowel veiligheids- als versie-updates. Met een veiligheidsupdate worden lekken in software gedicht. Een versie-update zorgt met name voor nieuwe functies, maar maakt smartphones vaak ook veiliger. Alle Google Pixel, Google Nexus en General Mobile smartphones uit de test hebben de meest recente veiligheidsupdate van april 2017. Van Samsung, marktleider in Nederland van Android smartphones, heeft slechts één model, de Samsung Galaxy J7, de veiligheidsupdate van april 2017*. En Huawei, dat ook vele modellen verkoopt in Nederland, heeft helemaal geen recente veiligheidsupdates voor zijn toestellen. Bij Huawei valt ook op dat veel van de modellen geen informatie geven over de veiligheidsupdate.

Versie-updates

De laatste versie van Android is 7.1. Eind maart 2017 bleek slechts 8% van de toestellen die de Consumentenbond sinds april 2014 heeft getest, over Android 7 te beschikken. Bijna de helft van de smartphones draait op een oudere versie dan Android 6.0, dat al anderhalf jaar oud is. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun smartphones minimaal 2 jaar na aankoop of 4 jaar na introductie van een toestel moeten updaten en voert sinds juni 2015 hiervoor actie. Consumenten kunnen deze actie steunen op: www.consumentenbond.nl/updaten.

*De nieuwe Samsung Galaxy S8 en S8+ zijn nog niet meegenomen in deze test.

