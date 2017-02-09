Barrières voor online abonnementen binnen EU verdwijnen

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op alle huidige en nieuwe abonnementen zonder extra kosten of termijnen. Nu hebben consumenten die een betaald abonnement hebben op bijvoorbeeld online films, series en muziek vaak geen toegang tot die diensten als ze reizen naar een ander land binnen de EU. Dit zorgt voor kunstmatige barrières die in strijd zijn met het beginsel van de interne markt van de EU.

Stop geo-blocking

De Consumentenbond en BEUC, de koepel van Europese consumentenorganisaties, pleiten al langer voor beëindiging van het zogenoemde geo-blocking. Bij geo-blocking geven aanbieders van diensten en producten consumenten een ongelijke behandeling, afhankelijk van het land waarin zij wonen, terwijl daar geen rechtvaardiging voor is.

In april 2016 lanceerde BEUC een video 'STOP geo-blocking' en drong er bij de Europese Commissie op aan deze discriminerende praktijken te stoppen.