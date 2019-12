Betere informatie bij smartphone op afbetaling

Nieuws|Vanaf 1 januari 2017 is het voor consumenten die een smartphone met abonnement aanschaffen, beter zichtbaar dat ze de smartphone op afbetaling kopen en hiermee een krediet afsluiten. De Consumentenbond pleit al voor meer transparantie hierover sinds 2014 en is blij dat consumenten vanaf nu beter geïnformeerd en beschermd worden.

Naar aanleiding van uitspraken van de Hoge Raad en Reclame Code Commissie, eiste de Consumentenbond in oktober 2014 dat telecomaanbieders per direct zouden stoppen met reclame maken voor 'gratis' mobiele telefoons, waarvoor consumenten via abonnementskosten toch moesten betalen.

De Consumentenbond vroeg de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) destijds ook om actie te ondernemen en handhavend op te treden, met het oog op de wettelijke regels op het gebied van kopen op afbetaling en krediet die hierbij van toepassing zijn.

Waarschuwing en krediettabel

De AFM stelt vanaf 1 januari 2017 eisen aan reclame voor mobiele telefoons op afbetaling. Providers moeten in hun advertenties en op hun websites de kosten voor telefoon en abonnement uitsplitsen en de krediettabel en de waarschuwingszin ‘Geld lenen kost geld’ tonen.

Vanaf 1 mei hanteert de AFM aanvullende regels: providers moeten dan voor telefoonkredieten vanaf €250 een leentoets afnemen, inclusief een toetsing bij het Bureau Kredietregistratie (BKR), en telefoonkredieten vanaf €250 laten registreren bij BKR. Dit kan van invloed zijn op andere leningen die consumenten willen afsluiten.

