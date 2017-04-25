Eenvoudig tot €700 besparen op aankoop fiets

De Consumentenbond peilde voor de Consumentengids van mei 2017 de prijzen van ‘gewone’ en elektrische fietsen bij internet fietsenwinkels. In de prijspeiling komt Fietsconcurrent.nl als goedkoopste uit de bus; de prijzen liggen daar 9% onder het gemiddelde. De websites van de stenen fietswinkels zijn het duurst met prijzen die 9 tot 16% hoger zijn dan het gemiddelde. De concurrentie is het grootst bij de merken Batavus, Gazelle en Sparta. Tussen de laagste en de hoogste (advies)prijs bij deze merken zit gemiddeld bijna 30%. Bij Cortina en Koga zijn de prijsverschillen met respectievelijk 13% en 5% veel kleiner. Voor de Koga-fietsen wordt het vaakst de adviesprijs gehanteerd.

Levering

Meestal is de levering niet bij de prijs inbegrepen en liggen de bezorgkosten rond de €30. Alleen Fietsenstunt.nl en Fietsonline.com verzenden altijd gratis. Bij Fietsenwinkel.nl, Fietsenstunt.nl en Fietsophetnet.nl moeten consumenten betalen als zij de fiets zelf afhalen. De meeste internet fietswinkels hebben één of meerdere stenen vestigingen en/of onderhoudspunten. Fietsonline.com heeft er maar liefst 200, Hollandbikeshop.nl heeft er als enige geen.

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