Hardleerse gezondheidssites blijven privacy gebruikers schenden - update 18/09/17

In juni 2017 inventariseerde de Consumentenbond hoe gezondheidswebsites omgaan met privacy van hun bezoekers. Alle 20 bekeken sites overtraden de telecomwet door zonder toestemming tracking cookies te plaatsen van commerciële partijen. Daarnaast ontbraken privacyverklaringen of waren ze incompleet. En 6 websites werkten niet met een beveiligde (https) verbinding.

Herhaalonderzoek augustus

Veel sites beloofden beterschap, maar uit een herhaalonderzoek in augustus 2017 bleek dat 8 van de 20 sites nog steeds ongevraagd commerciële cookies plaatsten en meerdere privacyverklaringen waren nog steeds niet op orde. Wel hadden alle sites waar je gegevens kunt invullen inmiddels een beveiligde verbinding.

Reactie Consumentenbond

Bart Combée, directeur Consumentenbond zegt: ‘het is onvoorstelbaar om te zien dat websites het niet zo nauw nemen met de privacy van hun gebruikers. Blijkbaar zijn sommige sites nogal hardleers. Ze blijven zonder toestemming surfgedrag doorgeven aan advertentiebedrijven.’ De Consumentenbond heeft de toezichthouders ACM en de AP geïnformeerd over zijn bevindingen.

Zwarte lijst

De Consumentenbond heeft 3 websites die 1 of meerdere privacyaspecten niet op orde hebben, op een zwarte lijst geplaatst:

Gezondheidsnet.nl : plaatst zonder toestemming erg veel (27) commerciële tracking cookies.

: plaatst zonder toestemming erg veel (27) commerciële tracking cookies. Mens-en-gezondheid.infonu.nl*: plaatst zonder toestemming meerdere commerciële cookies en heeft op diverse punten een rammelende privacyverklaring.

plaatst zonder toestemming meerdere commerciële cookies en heeft op diverse punten een rammelende privacyverklaring. Verslaving.nu: plaatst zonder toestemming meerdere commerciële tracking cookies en de privacyverklaring is niet volledig.

Trubendorffer.nl en drugsinfoteam.nl plaatsten in augustus 2017 ook nog commerciële cookies. Nadat de Consumentenbond hen op 12 september jl. liet weten dat ze op een zwarte lijst zouden worden gezet, hebben deze sites alsnog geregeld dat ze geen tracking cookies meer plaatsen zonder toestemming.

Er zijn nu nog 6 sites die geen toestemming vragen voor het plaatsen van commerciële cookies. Naast de sites op de zwarte lijst zijn dat Dokterdokter.nl*, Alzheimer-nederland.nl en Spoor6.nl.

*Update 18 september 2017:

Inmiddels plaatsen Mens-en-gezondheid.infonu.nl en Dokterdokter.nl geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming van de bezoeker. Mens-en-gezondheid.nl verdwijnt daarmee van de zwarte lijst.

**Update 10 oktober 2017:

Inmiddels plaatsen ook Gezondheidsnet.nl en Alzheimer-nederland.nl geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming van de bezoeker. Gezondheidsnet.nl verdwijnt daarmee van de zwarte lijst.

Privacytool

Met een privacytool kunnen consumenten voor hun smartphone, tablet en laptop of desktop de stappen volgen voor betere bescherming van hun online privacy. Consumenten die willen dat bedrijven stoppen met gluren, kunnen onze actie Zeker Online steunen.

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