Hardleerse gezondheidssites blijven privacy gebruikers schenden - update 18/09/17

Babs van der Staak WoordvoerderGepubliceerd op:14 september 2017
In juni 2017 inventariseerde de Consumentenbond hoe gezondheidswebsites omgaan met privacy van hun bezoekers. Alle 20 bekeken sites overtraden de telecomwet door zonder toestemming tracking cookies te plaatsen van commerciële partijen. Daarnaast ontbraken privacyverklaringen of waren ze incompleet. En 6 websites werkten niet met een beveiligde (https) verbinding.
Veel sites beloofden beterschap, maar uit een herhaalonderzoek in augustus 2017 bleek dat 8 van de 20 sites nog steeds ongevraagd commerciële cookies plaatsten en meerdere privacyverklaringen waren nog steeds niet op orde. Wel hadden alle sites waar je gegevens kunt invullen inmiddels een beveiligde verbinding.
Bart Combée, directeur Consumentenbond zegt: ‘het is onvoorstelbaar om te zien dat websites het niet zo nauw nemen met de privacy van hun gebruikers. Blijkbaar zijn sommige sites nogal hardleers. Ze blijven zonder toestemming surfgedrag doorgeven aan advertentiebedrijven.’ De Consumentenbond heeft de toezichthouders ACM en de AP geïnformeerd over zijn bevindingen.
Zwarte lijst
De Consumentenbond heeft 3 websites die 1 of meerdere privacyaspecten niet op orde hebben, op een zwarte lijst geplaatst:
Trubendorffer.nl en drugsinfoteam.nl plaatsten in augustus 2017 ook nog commerciële cookies. Nadat de Consumentenbond hen op 12 september jl. liet weten dat ze op een zwarte lijst zouden worden gezet, hebben deze sites alsnog geregeld dat ze geen tracking cookies meer plaatsen zonder toestemming.
Er zijn nu nog 6 sites die geen toestemming vragen voor het plaatsen van commerciële cookies. Naast de sites op de zwarte lijst zijn dat Dokterdokter.nl*, Alzheimer-nederland.nl en Spoor6.nl.
Inmiddels plaatsen Mens-en-gezondheid.infonu.nl en Dokterdokter.nl geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming van de bezoeker. Mens-en-gezondheid.nl verdwijnt daarmee van de zwarte lijst.
Inmiddels plaatsen ook Gezondheidsnet.nl en Alzheimer-nederland.nl geen commerciële tracking cookies meer zonder toestemming van de bezoeker. Gezondheidsnet.nl verdwijnt daarmee van de zwarte lijst.
Met een privacytool kunnen consumenten voor hun smartphone, tablet en laptop of desktop de stappen volgen voor betere bescherming van hun online privacy. Consumenten die willen dat bedrijven stoppen met gluren, kunnen onze actie Zeker Online steunen.
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