Honderden euro’s prijsverschil voor dezelfde ziekenhuisbehandelingen

Uit een vergelijking van de prijzen van 2017 blijkt dat de tarieven van verschillende ziekenhuizen voor dezelfde behandeling soms honderden euro’s uit elkaar liggen. De hogere prijzen raken vooral gezonde consumenten die hebben gekozen voor een verhoogd eigen risico. En zelfs binnen een ziekenhuis kunnen de prijzen voor dezelfde behandeling fors uiteenlopen, afhankelijk van waar consumenten verzekerd zijn.

Nog niet alle verzekeraars komen over de brug

De Consumentenbond strijdt met de actie #watkostmijnzorg voor transparante tarieven van alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Consumenten hebben het recht om vooraf te weten hoeveel een behandeling gaat kosten. Niet alleen om inzicht te hebben in de kosten die er op hen af komen, ook om de prijzen te vergelijken en mee te nemen in hun beslissing voor een zorgaanbieder.

In 2016 en 2017 maakten de 4 grote verzekeraars een deel van hun gecontracteerde prijzen bekend, de kleine verzekeraars doen dit nog niet. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De grootste verzekeraar, Zilveren Kruis, maakte 25 september bekend meer tarieven openbaar te hebben gemaakt. Dat is een goede ontwikkeling, maar op het eerste gezicht blijven zij ten opzichte van CZ, Menzis en VGZ nog wel achter met het aantal en soort tarieven dat ze vrijgeven. We zijn er dan ook nog lang niet.’

Tarieven moeten openbaar worden

De Consumentenbond roept alle ziekenhuizen en alle verzekeraars daarom nogmaals op al hun tarieven openbaar én vergelijkbaar te maken. Als zij geen actie ondernemen, moet de toezichthouder NZa in actie komen en zorgen dat per 1 januari 2018 alle tarieven toegankelijk zijn. Hiertoe heeft minister Schippers de NZa al in 2016 opdracht gegeven.

De Consumentenbond zal de tarieven van zorgverzekeraars en ziekenhuizen die open kaart spelen, verwerken in zijn zorgkostenvergelijker.

