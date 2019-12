Klachtenregen over incassobureau Mediation Agency

Nieuws|Het regent klachten bij de Consumentenbond over incassobedrijf Mediation Agency. In korte tijd ontving de Consumentenbond meer dan 100 klachten en dagelijks komen daar meerdere meldingen bij. Volgens de klagers dreigt het bedrijf met hoge rekeningen en deurwaarders, terwijl de rekening wordt betwist.

Update 24 januari 2018: Onderzoek bank naar Mediation Agency

De Consumentenbond heeft de bank waarbij Mediation Agency de betalingen ontvangt van gedupeerden, geïnformeerd over de klachten. De bank heeft daarop laten weten dat er al enige tijd een Compliance onderzoek naar Mediation Agency loopt. De Consumentenbond zal de uitkomsten daarvan in de gaten houden.

Over Mediation Agency

Mediation Agency maant consumenten om te betalen voor diensten van bedrijven die bij de Consumentenbond al eerder in negatieve zin opvielen, zoals WeekendjeGenieten.com, Shop and Fly, Ecodienst Online, All Great dealz en De Beste Korting. Deze bedrijven bieden telefonisch een soort kortingsabonnementen of reisjes aan, maar houden zich niet aan wettelijke regels omtrent schriftelijke instemming van de klant.

Consumenten die niet wensen te betalen voor diensten van deze bedrijven, worden door Mediation Agency gebeld en op agressieve toon erop gewezen dat zij diezelfde dag nog moeten betalen, omdat er anders een deurwaarder wordt ingeschakeld en de extra kosten tot wel €500 kunnen oplopen.

‘Geen incassobureau’

Mediation Agency is volgens de informatie op hun site geen incassobureau, maar een ‘bemiddelaar in incassozaken’. Het bedrijf stelt ‘de stap te zijn voordat een incassobureau ingeschakeld kan worden’. Daar staat haaks op dat ze tevens – vol spelfouten- melden dat hun incassoafdeling te allen tijde de opdrachtgever vertegenwoordigt.

De Consumentenbond raadt consumenten die belaagd worden aan om niet te betalen en te verwijzen naar de wettelijke vereisten. Op Klachtenkompas reageert Mediation Agency af en toe op klachten, geregeld door het dossier te sluiten. Het kan dus raadzaam zijn de klacht op klachtenkompas te plaatsen.

Lees ook: