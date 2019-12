Nieuws|De Consumentenbond ziet veel klachten over All Great Dealz, een bedrijf dat telefonisch kortingsvouchers voor vliegreizen en hotelovernachtingen verkoopt. Het bedrijf is volgens gedupeerden niet duidelijk over de annuleringsmogelijkheden en beweert retourzendingen niet of beschadigd te hebben ontvangen.

Update 10 oktober 2017: Incassobureau All Great Dealz blijft manen

De Consumentenbond waarschuwt dat incassobureau Mediation Agency namens All Great Dealz consumenten ten onrechte onder druk zet om alsnog te betalen. Het incassobureau noemt een bedrag van €60 met €40 incassokosten en eist nog dezelfde dag betaling, om de komst van de deurwaarder tegen te gaan. Hierbij wordt gemeld dat er anders extra kosten berekend worden van €500. De Consumentenbond raadt aan om niet te betalen en te verwijzen naar de verlengde bedenktermijn.

Update 13 juli 2017: Onterechte incasso's

De Consumentenbond krijgt klachten dat All Great Dealz via automatische incasso de betreffende bedragen afschrijft, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Consumenten die geen handtekening hebben gezet voor de automatische incasso's, kunnen die storneren omdat ze in dat geval onrechtmatig zijn. Dat kan binnen 56 dagen na afschrijving via internetbankieren. Daarna kan dit via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso) tot 13 maanden na afschrijving.

Pas op met All Great Dealz

All Great Dealz belt consumenten met de mededeling dat ze een prijs hebben gewonnen: een vliegreis naar een land van keuze. Wel moet de ‘winnaar’ zelf €65 bijbetalen. Vervolgens komt er een brief met daarin een aantal kortingsvouchers voor een nog te boeken reis en hotelovernachting. Pas in de brief staat vermeld dat terugsturen van de vouchers op eigen kosten is. Wie dit doet, is in veel gevallen nog steeds niet van het bedrijf af: uit de klachten blijkt dat All Great Dealz regelmatig beweert dat de retourzending niet of beschadigd is ontvangen. Het bedrijf probeert daarna met behulp van intimiderende incassopraktijken alsnog betaling af te dwingen.

Afzien van het aanbod

De Consumentenbond adviseert de consumenten die de brief hebben ontvangen om All Great Dealz te e-mailen dat ze geen gebruik willen maken van het aanbod. Het is verstandig om in de e-mail de codes van de vouchers te melden, zodat die door het bedrijf geblokkeerd kunnen worden om discussies over de retourzendingen te voorkomen. Consumenten die al door een incassobureau belaagd worden, kunnen All Great Dealz aanspreken op de onduidelijke verstrekte informatie; omdat er geen ontbindingsformulier bij de brief zit, heb je een bedenktermijn van 1 jaar in plaats van 2 weken.

