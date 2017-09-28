In 2007 zette Yarden eenzijdig de naturaverzekering, waarbij consumenten verzekerd zijn voor een dienstenpakket zonder beperkende kosten, om naar een sommenverzekering waarbij Yarden geen dienstenpakket, maar een vast geldbedrag uitkeert. Mede door tussenkomst van de Consumentenbond in 2007 en 2014 en op advies van het Kifid konden verzekerden die die omzetting niet wilden, bezwaar maken met een door Yarden toegezonden keuzebrief. 60.000 verzekerden deden dat, maar uit de recente klachten blijkt dat de problemen nog niet tot het verleden behoren.

Klacht indienen

De Consumentenbond raadt consumenten aan een klacht in te dienen en een oplossing van Yarden te verlangen. Aansluiten bij een claimorganisatie, waar een deel van de eventuele opbrengst naar toe gaat, is volgens de Consumentenbond in dit geval niet nodig. Voor persoonlijke vragen en ter voorkoming van problemen in de toekomst kunnen klanten ook rechtstreeks contact opnemen met Yarden zelf (via 0800 1292 of klantenservice@yarden.nl).

Vragen

De Consumentenbond adviseert consumenten die een Yarden-polis hebben het volgende na te gaan:

Welke uitvaartverzekering is er afgesloten bij Yarden (natura of sommen) of één van haar rechtsvoorgangers (zoals AVVL)?

Is dit wel de gekozen of gewenste uitvaartverzekering?

Staat in de polis duidelijk omschreven welke producten en diensten voor de uitvaart verzekerd zijn en komen die nog steeds overeen met de uitvaartwensen?

Wanneer er sprake is van een sommenverzekering: dekt het verzekerde bedrag nog steeds de kosten van de uitvaartwensen.

Bij onduidelijkheden is het aan te raden de afspraken (opnieuw) zwart-op-wit te laten zetten.

Bekijk ook: