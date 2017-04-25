Pas op voor malafide slotenmakers

De Consumentenbond krijgt wekelijks klachten van consumenten over facturen van slotenmakers die variëren van €200 tot meer dan €1000. De meeste klachten gaan over Nood24 en Slotenmaker-sleutelmaker. Deze bedrijven adverteren veelvuldig op internet en komen via Google als eerste bovendrijven bij de zoekterm ‘slotenmaker’. Behalve over exorbitante prijzen, klagen gedupeerden over het onnodig doorboren van sloten, het veroorzaken van schade en het aansmeren van nieuwe (dure) vervangende sloten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Deze slotenmakers maken misbruik van de heikele situatie waarin consumenten zich bevinden en voeren ter plekke een toneelstukje op over hoe moeilijk het is om de deur open te krijgen. In werkelijkheid is de deur vaak simpel en met eenvoudige middelen te openen. Een betrouwbare slotenmaker rekent daar €60 tot maximaal €125 voor’.

Google-oorlog

Op Google schijnt een ware advertentie-oorlog te woeden tussen grote slotenmakersbedrijven. De slotenmakers klikken op elkaars advertenties zodat de advertentiekosten van de concurrent flink omhoog gaan, omdat adverteerders per klik betalen. Consumenten lijken hiervan de dupe te zijn, aangezien die kosten terugverdiend moeten worden. De Consumentenbond adviseert consumenten daarom om niet voor de grote adverterende bedrijven te kiezen, maar om een lokale slotenmaker te benaderen. Ook is het raadzaam om vooraf een prijsindicatie te vragen. Weigert men die te geven, dan is het vaak niet pluis.

Verborgen camera

De Consumentenbond liet ook zelf een drietal slotenmakers een dichtgevallen deur openen en filmde dit met een verborgen camera. Alle 3 rekenden daar fikse bedragen voor, zo’n €300, terwijl €75 normaal zou zijn geweest.

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