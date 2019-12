Sluwe slotenmakers: houd ze buiten de deur!

Paniek! De voordeur die dichtvalt terwijl de sleutels nog binnen liggen. Je wilt niets liever dan zo snel mogelijk je huis weer in. Daar maken heel wat slotenmakers misbruik van door torenhoge prijzen te vragen voor hun legale inbrekerstechnieken. Hoe voorkom je dat je in zee gaat met een onbetrouwbare slotenmaker? We geven je een aantal tips.