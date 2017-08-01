Rode Kruis Ziekenhuis deelt tarieven 2017

De tarieven die het RKZ vrijgeeft betreffen een groot deel van de prijzen voor behandelcodes (dbc’s) tot €885 die met de 5 grootste concerns zijn afgesproken. Met zorgverzekeraars DSW en ASR lopen de gesprekken nog.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het gaat misschien minder hard dan gehoopt, maar de lijsten met behandeltarieven verschijnen gestaag. Het is prijzenswaardig dat het RKZ wederom hun patiënten toegang geeft tot de tarieven. Een voorbeeld dat wat ons betreft veel ziekenhuizen zouden moeten volgen.’