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Rode Kruis Ziekenhuis deelt tarieven 2017

Nieuws
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Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) uit Beverwijk heeft aan de Consumentenbond zijn tarieven voor 2017 beschikbaar gesteld voor publicatie. Vorig jaar was het RKZ ook al het eerste ziekenhuis dat de tarieven samen met de Consumentenbond openbaar maakte.

Gepubliceerd op:1 augustus 2017

rode kruis ziekenhuis

De tarieven die het RKZ vrijgeeft betreffen een groot deel van de prijzen voor behandelcodes (dbc’s) tot €885 die met de 5 grootste concerns zijn afgesproken. Met zorgverzekeraars DSW en ASR lopen de gesprekken nog.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het gaat misschien minder hard dan gehoopt, maar de lijsten met behandeltarieven verschijnen gestaag. Het is prijzenswaardig dat het RKZ wederom hun patiënten toegang geeft tot de tarieven. Een voorbeeld dat wat ons betreft veel ziekenhuizen zouden moeten volgen.’