Slappe afleidingsmanoeuvre ZN

De Consumentenbond constateerde op maandag 13 november dat zorgverzekeraars weer de contractering met ziekenhuizen niet op tijd rond hebben. Consumenten moeten daardoor een zorgverzekering kiezen op basis van onvolledige informatie en hebben vaak geen idee of een verzekeraar afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis bij hen in de buurt of de specialist waar ze naartoe willen.

Kletskoek

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is kletskoek dat wij de onvolledige contractering alleen maar aankaarten om consumenten gebruik te laten maken van onze Zorgvergelijker. Wij zijn er om consumenten te helpen en problemen op de kaart te zetten als consumenten daar hinder van ondervinden. Ons belangrijkste advies aan consumenten is niet ’stap over’ maar ‘kijk of je huidige verzekering nog wel bij je past en aansluit bij je zorgvraag’. Dat is lastig als nog niet alle afspraken over ziekenhuiszorg rond zijn.’

Verdere reactie op berichtgeving ZN

ZN voert als verweer aan dat ze voor 1 januari 2018 de afspraken over ziekenhuiszorg rond hebben. Dat mag dan misschien zo zijn, maar dan wordt gezwegen over de contractering van andere zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten en klinieken. Afgelopen jaar constateerde de Consumentenbond dat die per 1 januari nog niet rond waren en dit zijn ook afspraken waar verzekerden hun polissen op uitkiezen.

ZN beschuldigt de Consumentenbond van het creëren van onrust, maar dat doen ze zelf door hun afspraken niet op tijd rond te hebben. De zorgverzekeraars hebben maanden de tijd gehad om afspraken te maken over de contractering. Begin juli heeft de Consumentenbond er al bij hen op aangedrongen om hier haast mee te maken en te zorgen dat dit jaar de contractering wel tijdig op orde is. Daar zijn ze weer niet in geslaagd. Consumenten zijn daarvan de dupe.

ZN schrijft dat de contractering van de ziekenhuiszorg een gedeelde verantwoordelijkheid is van de verzekeraars en de ziekenhuizen. De Consumentenbond is het hiermee eens, maar consumenten sluiten hun verzekering af bij een zorgverzekeraar en niet met een ziekenhuis, dus de Consumentenbond spreekt verzekeraars hierop aan.

Zolang de zorgmarkt niet transparant is, biedt de Consumentenbond leden en niet-leden de mogelijkheid om op basis van hun zorgwensen verzekeringen met elkaar te vergelijken. De Zorgvergelijker helpt mensen bij het maken van een keuze in het onoverzichtelijke woud van honderden polissen.

De Consumentenbond is op zijn site volledig transparant over de overstapvergoeding die zorgverzekeraars betalen per overstapper, hoe hoog die is en waar de Consumentenbond die vergoeding voor inzet. De overstapvergoeding die de Consumentenbond ontvangt, vloeit weer terug naar consumenten en wordt direct ingezet om de zorgmarkt te verbeteren en transparant te maken. Een voorbeeld hiervan is de campagne ‘Polisjungle’.

