Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Consumentenbond benoemd

De Raad van Toezicht (RvT) bestond al uit Pieter Broertjes (voorzitter), Guusje ter Horst (vicevoorzitter), Jim Stolze, Marco Loos en Raoul Teeuwen. De 2 nieuwe leden zijn:

Marieke Cambeen, managing director bij Springer Media B.V. en lid van de Raad van Toezicht van ROC Mondriaan.

Mieke Pigeaud-Wijdeveld, directeur-eigenaar van adviesbureau Pi Control en o.a. adviseur van EIT Health/MKB Doorstart.

RvT-voorzitter Pieter Broertjes: 'We zijn heel blij met de benoeming van deze 2 nieuwe kandidaten in de Raad van Toezicht. Met de ruime professionele ervaring, (financiële) deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van dit team, kan de RvT zijn rol als bedrijfsmatig toezichthouder en inhoudelijk sparringpartner van de directie goed oppakken”.

Bondsraad

De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond en maatschappelijk klankbord voor de directie. De Bondsraad benoemt leden voor de RvT voor een periode van 4 jaar. De RvT informeert de Bondsraad over genomen besluiten en ziet erop toe, dat wat de Consumentenbond doet, ook past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader.

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