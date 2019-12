Veel Android-smartphones lopen achter met veiligheidsupdates

Nieuws|De helft van de smartphones met het Android-besturingssysteem heeft een gedateerde veiligheidsupdate van een half jaar oud of ouder of geeft helemaal geen informatie over veiligheidsupdates. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Slechts 5% van de Android smartphones beschikt over de meest recente veiligheidsupdate van augustus 2017, 11% heeft de update van juli 2017.

Alleen van Google (Pixel en Nexus) hebben alle modellen de meest recente veiligheidsupdate van augustus 2017. Bij General Mobile beschikken 2 van de 4 toestellen over de laatste veiligheidsupdate.

Samsung geeft een wisselend beeld: een aantal smartphones heeft een recente veiligheidsupdate, maar er zijn ook een paar modellen met een update van een half jaar of ouder.

Alcatel, LG en Wiko presteren het slechtst op het gebied van veiligheidsupdates. Veel van hun modellen hebben updates van een half jaar oud of ouder of bieden zelfs helemaal geen informatie over updates.

*) Update 13 november: De resultaten voor Huawei smartphones klopten niet. Huawei smartphones blijken pas te updaten als er een simkaart in het toestel zit. Bij deze test zijn de toestellen zónder simkaart onderzocht, daarom zijn de resultaten voor de Huawei smartphones hier verwijderd. Bij het onderzoek van updates naar Android 8 van oktober 2017 zijn de Huawei-smartphones wel met simkaart onderzocht. De Consumentenbond zal de volgende onderzoeken ook op deze manier uitvoeren.

Veiligheids- en versie-updates

De Consumentenbond inventariseerde van 17 tot en met 22 augustus 2017 welke veiligheidsupdates op de smartphones staan die door de Consumentenbond zijn getest tussen augustus 2014 en augustus 2017. Fabrikanten leveren zowel veiligheids- als versie-updates voor hun smartphones.

Met een veiligheidsupdate worden lekken in de software gedicht. Met een versie-update worden smartphones ook vaak veiliger, maar primair brengt een versie-update nieuwe functies.

In het volledige artikel over Android smartphones die achterlopen achter met veiligheidsupdates staat ook een overzicht van de modellen die over de meest recente veiligheidsupdate beschikken. Verder wordt uitgelegd hoe te zien is op welke datum de laatste veiligheidsupdate op een toestel is doorgevoerd.