Veel klachten over Go White tandbleekmiddel

Nieuws|Bij de Consumentenbond stromen de klachten binnen over onterechte rekeningen van Go White, een tandenbleekmiddel. De Consumentenbond raadt aan om niet te betalen.

Oude bekende

Go White wordt via advertenties op internet verkocht door Aliaz Cooperation Sia, een bedrijf gevestigd in Estland. Consumenten klagen dat ze leveringen ontvangen die ze nooit hebben besteld, en dat het bedrijf met aanmaningen dreigt terwijl de niet-bestelde pakketjes retour zijn gezonden.

Aliaz Cooperation Sia is al langer bekend bij de Consumentenbond, omdat het op dezelfde dubieuze wijze potentiemiddelen als Horsepower Plus aan de man bracht. In mei 2016 waarschuwde de Consumentenbond hiervoor.

Vervolgzendingen al langer een probleem

De praktijken komen overeen met die van andere vervolgzenders: via internet wordt gratis of voor een klein bedrag een proefpakket aangeboden, waarbij in de kleine lettertjes staat dat bij niet tijdig annuleren er vervolgzendingen volgen. Die vervolgzendingen kosten vaak honderden euro's. Wie niets besteld heeft, hoeft echter niet te betalen. Ook mogen dergelijke vervolgzendingen niet slechts in de algemene voorwaarden vermeld worden. De Consumentenbond voert actie tegen dit soort praktijken en raadt ook altijd aan om niet te betalen.

