Veiligere autostoeltjes door tests

De autostoeltjestests van de Consumentenbond leiden tot betere en veiligere producten. Autostoeltjes die falen worden door fabrikanten uit de handel gehaald of aangepast, ook verbetert de kwaliteit. In de laatste test presteren - op 2 eerder gemelde uitglijers na - alle stoeltjes goed.

De Consumentenbond is betrokken bij de totstandkoming (en aanscherping) van de Europese veiligheidsnormen voor autostoeltjes. Zo is onder andere bepaald dat kinderen langer achteruitkijkend moeten worden vervoerd, dat ook een botsing van opzij in het eisenpakket voor autostoeltjes is opgenomen en dat stoeltjes en auto’s beter op elkaar worden afgestemd.

Schadelijke stoffen

De Consumentenbond ziet ook toe op schadelijke stoffen in de kinderzitjes. In de stoeltjes van Joolz en Cybex Aton 4 werden schadelijke stoffen ontdekt, die volgens de wet niet in speelgoed, maar wel in autostoeltjes mogen worden gebruikt. De Consumentenbond vindt dat het verbod ook voor autostoeltjes moet gelden, aangezien kleine kinderen continue in aanraking komen met de bekleding van het stoeltje.

Cybex heeft inmiddels een ‘schoon’ stoeltje (Cybex Aton 5) op de markt gebracht. En hoewel Jools het niet eens is met de bevindingen, geeft het aan vanaf november 2017 de stof niet meer in hun bekleding te verwerken.

Botsproef

Tijdens de laatste test faalden de autostoeltjes Recaro Optia en Jané Grande. De bevestiging van de stoeltjes was zwak waardoor ze tijdens de botsproef loskwamen. Recaro heeft zijn stoeltje teruggeroepen en ook de producent van Jané Grande stopte de levering en startte een eigen onderzoek. In eerdere tests vloog al eens de Nuna Rebel door de auto, waarna de fabrikant met een verbeterde versie kwam (Rebel Plus).

