Veiling Autolease-collectief van start

Autoleasebedrijven kunnen bieden binnen 8 categorieën, van kleine stadsauto tot grote gezinsauto, en per categorie op 1 of 2 auto’s. Consumenten kunnen zo uit 10 of 11 automodellen kiezen. De Consumentenbond maakt het resultaat van de veiling 29 november bekend en legt de winnende auto's voor aan de inschrijvers. Zij kunnen vervolgens bepalen of zij hier gebruik van willen maken. Consumenten kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor het collectief tot 5 februari 2018.

Extra vriendelijke voorwaarden

De Consumentenbond stelt strenge voorwaarden aan leasebedrijven die aan de veiling willen deelnemen. Zo moeten ze beschikken over het Private Lease Keurmerk. Daarnaast stelt de Consumentenbond extra voorwaarden. Bijvoorbeeld dat consumenten of hun nabestaanden laagdrempelig of zelfs kosteloos het contract kunnen opzeggen in geval van overlijden (zowel eerste als tweede contractant), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding en ontbinding van een samenlevingscontract. Daarnaast geldt een beperkt eigen risico (maximaal €300) en zijn oudere rijders (75+) welkom. Ook als ze weinig kilometers maken.

Niet transparant

Autolease is een ingewikkeld (financieel) product waarbij het voor consumenten moeilijk kan zijn om goed inzicht te krijgen in de kosten. Bovendien is het een relatief nieuwe markt met veel concurrentie. Consumenten worden overspoeld met aanbiedingen, die niet altijd even transparant zijn. Bovendien verschillen de voorwaarden per aanbieder. Met het Autolease-collectief wil de Consumentenbond consumenten helpen om een goede keuze te maken.

