Webwinkelen in China valt niet tegen

De Consumentenbond ondervroeg consumenten die het afgelopen jaar één of meerdere keren iets kochten bij een Chinese webshop. Vaak ging het om accessoires, zoals een tablethoes of smartphone-oplader. Ook kleding en elektronica werden vaak besteld. Populaire webwinkels zijn AliExpress, Lightinthebox en Dealextreme. Ongeveer een kwart van de geënquêteerden heeft weleens een product ontvangen dat mankementen vertoonde. Bij Nederlandse online aankopen ligt dat percentage, volgens onderzoek van het CBS, een stuk lager. Daar gaat het bij 9% van de aankopen mis. Problemen waren onder andere:

beschadiging van het product

afwijkende maten

een verkeerde kleur

tegenvallende kwaliteit

Desondanks geeft slechts 8% van de panelleden aan het Chinese winkelen voortaan links te laten liggen.

Lang wachten

De levertijd van Chinese webshops is vaak lang. Ook de Consumentenbond moest lang wachten op de 20 producten die ze bestelde bij 10 Chinese webshops. Alle producten kwamen uiteindelijk in goede staat aan, maar dat duurde gemiddeld wel 27 dagen. Gearbest.com was het snelst en bezorgde binnen 8 dagen, Everbuying.net was met 10 dagen ook vlot. Het langst was het wachten op een actioncam van Dinodirect.com. Die werd pas na 69 dagen bezorgd.

Klachtenafhandeling

Een reden voor consumenten om niet te winkelen bij Chinese webshops is dat men bang is niet geholpen te worden bij problemen. Die angst blijkt niet altijd gegrond. Ongeveer een derde van de geënquêteerden geeft aan weleens contact te hebben gehad met de klantenservice van een Chinese webshop. Zij beoordelen dat contact gemiddeld met een 7,2. Ook uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat webwinkels bij problemen meestal snel en naar tevredenheid reageren. De communicatie gaat meestal in het Engels, maar niet alle medewerkers beheersen de taal even goed.

Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van maart 2017 en op de website van de Consumentenbond.

