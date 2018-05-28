1 op de 5 zonnebrandsprays biedt niet beloofde bescherming

De Consumentenbond beoordeelde de bescherming tegen uv A- en uv B-straling, het gebruiksgemak en het etiket van 15 zonnebrandsprays. Zeven producten bleken allergenen te bevatten die irritatie kunnen veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid.

Bij de sprays van Etos, Lancaster, Ladival en Lucovitaal zorgden specifieke allergenen en/of hormoonverstorende stoffen voor een lager testoordeel. De sprays van P20 en Louis Widmer bevatten zelfs een hormoonverstorend ingrediënt dat de EU afraadt in sprays en werden daarom uitgesloten van de test.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Helaas kunnen consumenten niet altijd blind vertrouwen op de factor die op zonnebrandsprays staat. Dit is kwalijk omdat consumenten dit lastig zelf kunnen controleren. Ze denken goed beschermd te zijn, maar verbranden alsnog. Een te lage factor kan op korte en op lange termijn schade toebrengen aan de huid.’

Crèmes

In 2017 deed de Consumentenbond onderzoek naar 15 zonnebrandcrèmes. Toen bleek een drietal producten ook niet de beloofde SPF 30 te bieden. Dit waren producten van Clinique, Clarins en de inmiddels niet meer verkrijgbare crème van Europrofit.

De SPF-factor geeft aan hoeveel bescherming een product biedt tegen uv B-straling, die zorgt voor verbranding van de huid. Daarnaast moeten zonnebrandmiddelen beschermen tegen uv A-straling. Die kan schade veroorzaken dieper in de huid, wat de kans op kanker en celveroudering vergroot.

Het artikel over zonnebrandmiddelen staat in de Consumentengids van juni.