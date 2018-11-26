Achmea wil niet praten over schikking woekerpolissen

Verzekeraar Achmea reageert op de sommatiebrief die het van Ab Flipse, voorzitter Woekerpolis.nl en Bart Combée, directeur Consumentenbond op 12 november kreeg. Daarin werd de verzekeraar opgeroepen om in overleg te treden over de afhandeling van 800.000 woekerpolissen die het in het verleden verkocht aan zijn klanten. Achmea zegt dat het zaken individueel wil afhandelen. Dat leidde tot nu toe echter niet tot een afdoende compensatie voor consumenten.

De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis zien zich genoodzaakt een juridische procedure te starten. Achmea ontvang binnenkort een dagvaarding.