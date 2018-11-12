Boze consumenten stellen Achmea ultimatum om woekerpolis

Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling voor de door hen verkochte woekerpolissen, dan dagen de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis de verzekeraar voor de rechter.

800.000 woekerpolissen

Achmea heeft 800.000 zogenaamde woekerpolissen verkocht. Het gaat hier om beleggingsverzekeringen van onder andere Avero, Centraal Beheer , FBTO, Interpolis en Zilveren Kruis waarbij hele hoge kosten in rekening werden gebracht, zonder dat de verzekerde daarvan op de hoogte was. De opbrengst van de verzekering, die vaak bedoeld was voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling van het pensioen, valt daardoor in veel gevallen vies tegen. De totale schade is naar schatting circa 4 miljard euro.

Financieel schandaal

Bart Combée: ‘We hebben Achmea meerdere malen gevraagd om te komen met een eerlijke compensatieregeling voor hun klanten, maar tot nu weigert het bedrijf dat. Dat is voor ons onacceptabel. De woekerpolisaffaire is één van de grootste financiële schandalen uit de geschiedenis en fouten uit het verleden moeten rechtgezet worden. Als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.’

Woekerpolis Event

De demonstratie bij Achmea was de afsluiting van een geslaagd Woekerpolis Event in het Figi Theater in Zeist. Meer dan duizend consumenten kwamen daar samen voor presentaties over hoe ze van hun woekerpolis af kunnen komen en hoe ze alsnog genoeg kapitaal kunnen opbouwen voor hun pensioen of voor het aflossen van hun hypotheek. Daarnaast kregen zij gratis persoonlijk advies.

Worsteling

Ab Flipse: ‘De hoge opkomst bij het evenement laat zien hoeveel consumenten nog worstelen met hun woekerpolis. Ze zoeken een oplossing om straks hun hypotheek te kunnen aflossen of van hun welverdiende pensioen te kunnen genieten. En ze willen hun geld terug. Onze vereniging gaat net zo lang door tot we dat bereikt hebben.’

Het Woekerpolis Event werd georganiseerd door de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Stichting Woekerpolisproces, MoneyWise en Plus Magazine.

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