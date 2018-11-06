Australian Gold verliest rechtszaak tegen Consumentenbond

In het voorjaar van 2018 testte de Consumentenbond verschillende zonnebrandsprays met SPF-factor 30. Daaruit bleek dat niet alle middelen de beloofde beschermingsfactor haalden. De spray van Australian Gold bood slechts factor 15 en werd daarmee een ‘afrader’.

Onafhankelijk onderzoek zonnebrandsprays

De Consumentenbond onderzocht de zonnebrandsprays in een onafhankelijk laboratorium volgens de wettelijke normen. Al voor het publiceren van het onderzoek liet Australian Gold weten het niet eens te zijn met de testresultaten. De producent zette daar eigen verouderd onderzoek tegenover en eiste inzage in delen van het onderzoek van de Consumentenbond, zoals de naam van het laboratorium. De Consumentenbond wilde dit onder andere niet geven om medewerkers van het lab te beschermen.

Vrijheid van onderzoek

De rechter gaf de Consumentenbond op alle punten gelijk: De Consumentenbond was niet verplicht informatie met Australian Gold te delen. Zij wijst op de vrijheid die de Consumentenbond heeft bij het uitvoeren van onderzoeken. Australian Gold heeft niet aan kunnen tonen dat het onderzoek van de Consumentenbond niet deugde. De Consumentenbond is niet verplicht om onderzoeken die een bedrijf zelf heeft laten verrichten te gebruiken en om daarvan melding te maken in de publicatie.

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