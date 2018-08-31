Consumentenbond en VEH: ‘Banken, volg voorbeeld Volksbank’

Vanaf 2011 hebben veel huiseigenaren, aangemoedigd door de toen sterk dalende rente, hun hypotheek overgesloten en boeterentes betaald die hoger waren dan het financiële nadeel van hun bank. Dat mag wettelijk niet. In 2017 publiceerde de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) daarom een Leidraad waarin is vastgelegd hoeveel boeterente banken mogen rekenen. En dat consumenten die na 14 juli 2016 te veel boeterente betaalden, moeten worden gecompenseerd.

Volksbank

De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis willen echter dat geldverstrekkers ook klanten compenseren die vóór 14 juli 2016 teveel boeterente betaalden. De toen geldende regelgeving biedt daarvoor een juridische basis. De Volksbank (met de hypotheekmerken SNS bank, Regiobank en BLG Wonen) kondigde in mei dit jaar aan boeterentes vanaf 14 juli 2011 opnieuw te zullen berekenen en, indien nodig, te hoge boetebedragen terug te betalen. Andere geldverstrekkers weigeren dit vooralsnog.

Dagvaarding

In een brief doen de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis nogmaals een klemmend beroep op de financiële instellingen om het voorbeeld van de Volksbank te volgen. De 2 belangenorganisaties hebben inmiddels één van de weigeraars, Delta Lloyd bank, gedagvaard om ervoor te zorgen dat gedupeerde klanten van de bank worden gecompenseerd.