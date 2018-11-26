Consumentenbond waarschuwt voor ‘december-nepshops’

Gerard Spierenburg WoordvoerderGepubliceerd op:26 november 2018
De nepshops richten zich met name op consumenten die zoeken naar populaire, dure artikelen. Daarbij valt te denken aan de nieuwste iPhones, Airpods, Macbooks, elektronica en speelgoed. Bij dit soort artikelen moeten consumenten extra alert zijn.
De Consumentenbond geeft tips om malafide decembershops te kunnen herkennen:
De politie signaleerde de speciale nepshops vorig jaar al en is dit jaar voorbereid met een speciaal decemberpiket. Tijdens dit piket analyseert een speciaal team binnenkomende signalen en onderneemt snel actie tegen verdachte sites.