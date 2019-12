Europees Parlement wil geo-blocking afschaffen

Nieuws|Consumenten mogen vanaf eind 2018 niet meer automatisch worden omgeleid of geblokkeerd als ze naar een buitenlandse website surfen. Dat besloot het Europees Parlement op dinsdag 6 februari. Bij geo-blocking maken aanbieders van diensten en producten onderscheid tussen consumenten, afhankelijk van het land waarin zij wonen.

Wie naar een buitenlandse website of webshop surft, wordt nu nog vaak automatisch doorgeleid of zelfs als klant geweigerd. Consumenten worden zo belemmerd om bij buitenlandse webwinkels te kopen en zo de beste prijs te kiezen. Met een verbod op geo-blocking wordt grenzeloos winkelen binnen de Europese Unie eindelijk echt mogelijk. De Europese Raad moet de nieuwe regels nog wel goedkeuren.

Auteursrechtelijk beschermde producten

Het verbod geldt helaas niet voor auteursrechtelijk beschermde producten zoals e-books, muziek en films. Maar in de wet is wel een clausule opgenomen die de Europese Commissie verplicht om in 2020 opnieuw naar de wet te kijken en deze eventueel uit te breiden zodat hij ook voor die producten geldt.

