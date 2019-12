Hypotheek regelen kan nu via de Consumentenbond

Hypotheken zijn vaak ingewikkeld en voor advies moeten consumenten vaak diep in de buidel tasten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We merken dat veel consumenten vastlopen in hun zoektocht naar de juiste hypotheek en betrouwbaar advies hierover. Op onze website helpen we ze, door in begrijpelijke taal veel informatie te geven. Maar dat is niet voor iedereen voldoende. Een grote groep consumenten wil bij de hand genomen worden en met persoonlijk en gericht advies door het traject geloodst worden. Die hulp bieden we nu.'

Passende hypotheek

Met online rekentools kunnen consumenten eenvoudig zelf hun maximale hypotheek berekenen. En ze kunnen zien met welke kosten zij rekening moeten houden. Willen consumenten advies, dan kunnen zij het adviestraject doorlopen. Ze komen dan (online en telefonisch) in contact met een hypotheekadviseur. De adviseur bekijkt samen met de klant welke hypotheek het beste past. Het eerste deel van het advies, het in kaart brengen van de mogelijkheden, is gratis. Een compleet persoonlijk advies, inclusief afsluiten, kost €1500. Voor ZZP’ers geldt een all-in tarief van €1750.

De Consumentenbond werkt voor het hypotheekadvies samen met de onafhankelijke online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl.

