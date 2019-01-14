KLM en Consumentenbond blijven het oneens. No-show-rechtszaak definitief

De Consumentenbond vindt de no-show clausule van KLM onrechtmatig, omdat het ‘onredelijk bezwarend’ is voor consumenten. De clausule geldt voor tickets die bestaan uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een heen- en een terugvlucht, een rondreis of een vlucht met overstap. Wanneer een passagier voor een onderdeel niet op komt dagen, is het ticket niet meer geldig voor de rest van het traject. Als de klant toch gebruik wil maken van het restant van zijn vlucht, bijvoorbeeld de retourreis, dan rekent KLM een forse extra bijdrage. Deze kan oplopen tot maximaal €3000. De Consumentenbond gaat de rechter vragen deze algemene voorwaarde nietig te verklaren.

Lucratief

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De balans tussen wat luchtvaartmaatschappijen mogen en consumenten moeten is volledig scheef. Passagiers worden financieel gestraft als ze om wat voor reden dan ook niet op de vliegtuigstoel zaten die ze wel hebben betaald. Het geld voor de niet gebruikte vlucht krijgt de passagier niet terug. De luchtvaartmaatschappij daarentegen, kan de ongebruikte stoel gewoon nog een keer verkopen aan een ander. Dat is wel een heel lucratief verdienmodel.’

Verbod

De Consumentenbond vindt dat een verbod op no-show clausules moet worden opgenomen in de Europese wet inzake passagiersrechten. Combée: ‘De behandeling van die passagiersrechten ligt alleen al jaren stil. Dat is zuur, want nu ben je genoodzaakt om per vliegtuigmaatschappij de zaak voor de rechter te brengen. Bovendien is het niet gezegd dat als je je recht haalt in Nederland, de luchtvaartmaatschappij zijn voorwaarden ook aanpast voor reizigers uit andere landen.’

De Consumentenbond strijdt samen met Europese zusterorganisaties tegen het no-show beleid van diverse luchtvaartmaatschappijen. Behalve KLM, liggen ook British Airways, Air France, Swiss Air, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines en Virgin onder vuur.

In december 2018 stuurde de Consumentenbond een sommatiebrief waarin het eiste dat KLM de clausule schrapt. In een gesprek dat daarop volgde, kwamen partijen niet nader tot elkaar.

Lees meer over de acties van andere Europese consumentenorganisaties op de website van koepelorganisatie BEUC.